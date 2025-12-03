الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مكتب نتنياهو يكشف كواليس "اجتماع الناقورة" مع ممثلين لبنانيين ومستشارة أمريكية

نتنياهو
نتنياهو
18 حجم الخط

قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، إن نائب رئيس قسم السياسات الخارجية الإسرائيلية عقد اجتماعا في الناقورة مع المستشارة الأمريكية وممثلين لبنانيين.

وأضاف ديوان نتنياهو: "اجتماع الناقورة تم بأجواء إيجابية وتم الاتفاق على صياغة أفكار تعزز التعاون الاقتصادي المحتمل مع لبنان واتفق الطرفان خلال اجتماع الناقورة على استمرار الحوار".

وتابع ديوان نتنياهو: إسرائيل أوضحت أن نزع سلاح حزب الله أمر إلزامي بغض النظر عن تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي.

                                              

رئيس الوزراء اللبناني: محادثات وقف إطلاق النار ليست مفاوضات سلام

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في وقت سابق من اليوم، أن المحادثات الجارية ضمن إطار لجنة وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الجنوبية لا تعد مفاوضات سلام مع إسرائيل إطلاقا.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أوضح سلام أن أي عملية تطبيع محتملة مع إسرائيل يجب أن تلي تحقيق اتفاقية سلام شاملة، مشيرا إلى أن المحادثات الاقتصادية ستكون جزءا من هذه عملية التطبيع المستقبلية وليست خطوة منفصلة تسبق السلام.

كما شدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن التطبيع مرهون بالالتزام بمبادرة السلام العربية لعام 2002، قائلا: "إذا التزمت بمبادرة السلام العربية لعام 2002 فسيتبع ذلك التطبيع، لكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك".

 

انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها

وربط سلام أيضا بين استكمال السيادة الوطنية واستعادة الأراضي المحتلة، مذكرا بأن المرحلة الأولى من حصر السلاح بيد الدولة لن تكتمل دون انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تثبيت الهدوء، أعرب سلام عن انفتاح لبنان على قيام قوات أمريكية وفرنسية بالتحقق من المخاوف المتعلقة بمستودعات الأسلحة المتبقية في جنوب البلاد.

كما عبر عن أمله في أن تسهم مشاركة ممثلين عن المدنيين في الآليات الميدانية في تهدئة التوتر الحالي. وأكد أن لبنان سيناقش هذا الأسبوع مع أعضاء مجلس الأمن الدولي البدائل المحتملة المتعلقة بقوات اليونيفيل العاملة في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال اجتماع الناقورة نزع سلاح حزب الله سلاح حزب الله حزب الله إسرائيل رئيس الحكومة اللبنانية لبنان

مواد متعلقة

ديوان نتنياهو يكلف بإيفاد فريق إسرائيلي للقاء مسئولين حكوميين لبنانيين

نتنياهو يستنجد بـ ترامب لإنقاذه من مقصلة قضايا الفساد

رجعو القنبلة، أمريكا تطالب لبنان بإعادة قذيفة لم تنفجر خلال اغتيال قيادي فى حزب الله

يزورها البابا لاون الرابع عشر، خريطة المزارات الدينية في لبنان

الأكثر قراءة

بعد وفاة يوسف محمد، قصة إنقاذ مدربة لسباحة أمريكية من الغرق ببطولة العالم (فيديو وصور)

مجلس القضاء الأعلى: النائب العام أصدر قرارا بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

إصابة كريم فؤاد في مران منتخب مصر قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب

ترتيب المجموعة الرابعة لكأس العرب بعد الجولة الأولى

ميزانية الزمالك تكشف الأرقام الكاملة، عجز يتجاوز 776 مليون جنيه ونشاط الكرة يتحمل النسبة الأكبر

إثيوبيا تزعم: مصر غير جادة في مفاوضات سد النهضة ولن ننتظر إذنا من أحد

مجموعة مصر، الأردن يتقدم على الإمارات في شوط أول مثير

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الرجوع في اليمين وكفارته؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يشترط الانتظار بين العمرة والأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

جامع الزكي أحد مساجد حلب التاريخية وقصة بنائه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads