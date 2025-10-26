الأحد 26 أكتوبر 2025
خارج الحدود

الصحة اللبنانية تعلن سقوط شهيد في غارة إسرائيلية على بلدة الناقورة

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، سقوط شهيد في غارة إسرائيلية على بلدة الناقورة جنوبي البلاد.

 وبحسب تقارير إخبارية، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في أطراف بلدة النبي شيت في البقاع شرقي  لبنان.

 وقبل وقت سابق، وقعت غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة حاروف جنوبي لبنان، أمس السبت.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن  الجمعة الماضية، ثلاث غارات إسرائيلية على لبنان، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

 وأسفرت الغارات التي شنها جيش الاحتلال  الإسرائيلي  عن شهيدين وجريحين. 

وقبل وقت سابق  أكدت مصادر أوروبية أن شن ضربة إسرائيلية موسعة ضد لبنان قد يكون مسألة وقت فقط.

وأضافت المصادر أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستتعامل مع الدولة اللبنانية كطرف متواطئ أو فاشل.

خروقات حزب الله

 وقال مصدر أمني إسرائيلي عربية"،: إن إسرائيل توجهت للجنة وقف الأعمال العدائية مع لبنان (الميكانيزم) بـ1734 شكوى بشأن خروقات لحزب الله.

وأوضح المصدر: "طُلب من الجيش اللبناني التعامل مع 840 شكوى منها.. وقال الجيش اللبناني إنه تم التعامل مع 528 شكوى".

وأضاف: "جيش الاحتلال  الإسرائيلي تعامل بنفسه مع 88 شكوى.. وفي 812 حالة تم تقديم الشكوى بعد أن تعاملت  إسرائيل معها فعليا".

وكشف المصدر الأمني أن "هناك 452 نشاطا تم التعامل معه بمبادرة من الجيش اللبناني".

وأشار كذلك إلى أن "أكثر من 320 ناشط في حزب الله قُتلوا منذ بدء سريان الاتفاق".

وكانت الحكومة اللبنانية قررت في أغسطس الماضي تجريد حزب الله من سلاحه.

ووضع الجيش اللبناني خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب المدعوم من طهران إلى رفضها، واصفا القرار بأنه "خطيئة".

وأكد رئيس الحكومة نواف سلام، أن "لبنان ملتزم بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام"، مطالبا في المقابل بأن تقوم إسرائيل "بواجباتها والتزاماتها لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها المستمرة".

