رياضة

كأس العرب، منتخب تونس يتقدم على فلسطين 0/1 في الشوط الأول (فيديو)

منتخب تونس، فيتو
منتخب تونس، فيتو
تقدم منتخب تونس على نظيره فلسطين بنتيجة 0/1 في الشوط الأول، في المباراة التي تقام اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 في قطر، على ملعب لوسيل.

 

سجل عمر العيوني هدف نسور قرطاج في شباك الفدائي في الدقيقة 16.

وكان منتخب تونس قد خسر الجولة الأولى من كأس العرب 2025 أمام سوريا 0/1، بينما فاز منتخب فلسطين على المستضيف قطر 0/1.

تشكيل منتخب تونس أمام فلسطين 

وجاء تشكيل منتخب تونس بقيادة مدربه سامي الطرابلسي أمام فلسطين:

أيمن دحمان  - علي معلول - حمزة الجلاصي - ياسين مرياح - محمد بن علي  - فرجاني ساسي - حسام تقا - إسماعيل الغربي - محمد علي بن رمضان - عمر العيوني - فراس شواط.

تشكيل منتخب فلسطين ضد تونس 

وضم تشكيل منتخب فلسطين ضد تونس بقيادة مدربه إيهاب أبوجزر:

حراسة المرمى: رامي حمادة
خط الدفاع: ميلاد تيرمانيني - محمد صالح - مصعب البطاط - وجدي نبهان
خط الوسط: حامد حمدان - عميد محاجنة - إيميليو سابا - عميد صوافطة
خط الهجوم: زيد القنبر- خالد النبريص

ترتيب المجموعة الأولي في كأس العرب

1- فلسطين 3 نقاط
2- سوريا 3 نقاط
3- قطر دون نقاط 
4- تونس دون نقاط

