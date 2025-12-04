الأهلي يكشف عن برنامج تأهيل كريم فؤاد بعد إصابته مع المنتخب

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: إن كريم فؤاد لاعب الفريق المتواجد بمعسكر المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب، سوف يخضع لبرنامج علاجي مكثف بعد تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأوضح طبيب الأهلي أنه تم التواصل مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني خلال الساعات الماضية للاطمئنان على حالة كريم فؤاد، والتنسيق لبدء المرحلة الأولى من بروتوكول العلاج الخاص به خلال الفترة الماضية، بعد أن أصبح خارج الحسابات خلال البطولة.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجهاز المنتخب الوطني لتحديد الخطوة المقبلة في برنامج علاج اللاعب.

يستعد فريق النادي الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 11 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي في تمام الثامنة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

