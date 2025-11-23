مساعد الرئيس الروسي: الهند تستعد لزيارة بوتين مطلع ديسمبر

18 حجم الخط

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن موسكو ونيودلهي تستعدان على قدم وساق لزيارة مثمرة سيجريها الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند مطلع الشهر المقبل.

وأضاف أوشاكوف: "نحن والجانب الهندي نستعد بنشاط للزيارة ونأمل أن تكون مثمرة بكل معنى الكلمة. تم الاتفاق على موعدها وسنعلنه رسميا مع شركائنا الهنود.. أرجح حدوثها مطلع ديسمبر".

ولفت أوشاكوف إلى أن زيارة الرئيس بوتين للهند ستتيح فرصة بحث الجانبين القضايا الثنائية والدولية ذات الأولوية.

وأعلنت وسائل الإعلام الهندية مؤخرا عن قمة سيعقدها رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس بوتين يومي الـ5 والـ6 من ديسمبر المقبل في نيودلهي.

