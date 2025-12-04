وزير الإنتاج الحربي يزور أجنحة عدد من الشركات بمعرض إيديكس 2025 (صور)

18 حجم الخط

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بزيارة أجنحة عدد من الشركات المشاركة بمعرض إيديكس 2025، يرافقه عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وجاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025".

منتجات عسك رية جديدة متطورة

وخلال زيارة الأجنحة قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بإستعراض أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة وذخائر ومعدات وأنظمة إلكترونية والتي يتم إنتاجها وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع، لافتًا إلى أن الوزارة أعلنت خلال معرض "EDEX 2025" لأول مرة عن منتجات عسكرية جديدة متطورة تم تصميمها وتصنيعها بتضافر جهود أبناء الإنتاج الحربي، وعلى رأس هذه المنتجات راجمة الصواريخ "ردع 300" ومركبة الإصلاح والنجدة "سينا 806"، إلى جانب المشاركة بنماذج مطورة من الصلب المدرع، بالإضافة إلى عرض نموذج مصغر لواحدة من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم وهي منظومة الهاوتزر 155 مم 52 عيار (K9 A1 EGY).

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز التعاون مع مختلف الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات التصنيعية وتبادل الخبرات معها بهدف توطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الوزارة، وقام الوزير بالإطلاع على العروض التقديمية التي قدّمها ممثلو الجهات التي تم تفقد أجنحتها حول أنشطتها وما تقوم بتصنيعه من منتجات.

من جانبهم أعرب ممثلو الشركات التي تم زيارة أجنحتها عن تطلعهم لفتح آفاق للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا لما يتوفر بشركاتها من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية متميزة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق شراكات تعاونية إستراتيجية مثمرة.

كما أشادوا بتنظيم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025"، معربين عن تطلعهم للتواجد في النسخة المقبلة من المعرض الذي يعكس ثقل الدولة المصرية وما وصلت إليه من تقدم في مجال الصناعات العسكرية، مؤكدين أن مصر تتمتع بموقع متميز وإستراتيجي على مستوى المنطقة، ويتيح التعاون بين شركاتهم وشركات الإنتاج الحربي توسيع أنشطتها، خاصةً في أفريقيا والشرق الأوسط.

