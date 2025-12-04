الخميس 04 ديسمبر 2025
لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ تزور معرض إيديكس 2025

قامت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبد اللاه، بزيارة معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2025" والمقام بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

تفاصيل زيارة وفد دفاع الشيوخ معرض إيديكس 2025

وأشاد رئيس لجنة الدفاع، بجناح الهيئات والشركات المصرية من تطور تلك الصناعة الكبيرة، مؤكدًا أن التنوع والتطور الهائل الذي شهده الجميع في كفاءة وقدرة الآلات العسكرية يعكس حرص قواتنا المسلحة ورجالاتها على المضي قدمًا نحو مواكبة التطورات العالمية في مجال التسليح، وتعزيز قدراتها العسكرية، بما يحقق الردع لمن تسول له نفسه بتهديد أمنها القومي. 

توطين الصناعات العسكرية خطوة هامة لدعم الاقتصاد القومي 

وأشار رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، إلى أن توطين هذه الصناعة في مصر خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى ما تمتلكه مصر من عقول نابهة قادرة علي الإبداع في كافة المجالات، وفي القلب منها الصناعات العسكرية.

المشاركون في معرض إيديكس 2025

وشدد على أن وجود القوة العسكرية لأي دولة هو أول خطوة لحمايتها وتحقيق السلام لشعبها، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعي ذلك تمامًا وتسعى دائما للوصول بقدراتها العسكرية إلى أقصى مدى ممكن لصون أمنها وحدودها وشعبها.

أهمية المشاركة في معرض إيدكس 2025 لصالح مصر

وعبر أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عن سعادتهم بحجم الشركات المشاركة في المعرض والتي وصل عددها إلى ما يقرب من 500 شركة عالمية متخصصة في مجال الصناعة العسكرية، وهو ما يعكس مكانة مصر الدولية والإقليمية وريادتها في تنظيم مثل هذه الفعاليات العملاقة، وهو ما يعطي فرصة ضخمة لمزيد من التعاون التقني والتجاري المتبادل مع هذه الشركات، بما يعود بالنفع على الجميع اقتصاديًا وعسكريًا، وعلى جميع المستويات.

