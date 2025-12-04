الخميس 04 ديسمبر 2025
أخبار مصر

تعاون بين العربية للتصنيع والعالمية للبصريات لتعزيز التكامل الصناعي

تعاون بين العربية
تعاون بين العربية للتصنيع والعالمية للبصريات
 أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات، جاء ذلك خلال توقيع العربية للتصنيع مذكرة تفاهم مع الشركة العربية العالمية للبصريات اليوم الخميس.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التكامل الصناعي لتوطين التكنولوجيا في مجال العديد من الصناعات الدفاعية المتطورة.

 

 

 

من جانبه أعرب اللواء أ.ح طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات عن تقديره لهذا التعاون مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مجال تكنولوجيا الصناعات الدفاعية.

