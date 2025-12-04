تبرعت بثروتها لصندوق تحيا مصر، محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء في الحاجة سبيلة (صور)

18 حجم الخط

قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ واجب العزاء في وفاة الحاجة سبيلة أحمد عجيزة بمسقط رأسها بقرية ميت العامل التابعة لمركز أجا ومصوغات ذهبية لصندوق تحيا مصر.



تبرعت بكل ثروتها لصندوق «تحيا مصر»

الحاجة سبيلة أحمد عجيزة من قرية «ميت العامل» مركز أجا، كانت قد تبرعت بكل ثروتها لصندوق «تحيا مصر» في مارس عام 2017، واستقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر رئاسة الجمهورية في الاحتفال بيوم المرأة المصرية عام 2017، تعبيرا لها عن دورها الوطني.

وكشف نجل الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة أيقونة العطاء بمحافظة الدقهلية، عن اخر وصية لها قبل رحيلها عن عمر يناهز 86 عاما.

وقالت في وصيتها: "أوصيكم بمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي"، وشددت على أن يظل منزلها مفتوحا للجميع.

تكريم السيسي كان افضل يوم بحياة والدتي

وقال نجل الحاجة سبيلة: “أفضل يوم في حياة والدتي يوم أن كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي كنت أول مرة أشوف الفرحة في عين والدتي كبيرة”.

وأشار إلى أن والدته أدت مناسك الحج 7 مرات، وكانت تساعد والده في تجارته من أجل توفير حياة كريمة، وكانت عاشقة لتراب الوطن والرئيس، ولآخر يوم في عمرها قلبها علي الوطن.

وقالت نجلة الحاجة سبيلة: “والدتي أوصتنا علي بعض وعلي مصر، كانت أحن أم وبتجمعنا باستمرار، وتحب الخير للكل الغريب والقريب، وخبر وفاتها كان صدمة، راحت مننا في ثانية، تعبت ساعتين وراحت في لحظة”.

وتابعت ابنتها: “أمي أوصتني بالدعاء للرئيس دائما، وكانت تقول لنا ادعوا له وسيروا على نفس نهجي كما كنت أفعل، ولا تغلقوا الابواب في وجوه أحد”.

الحاجة سبيلة توفي زوجها في 1996 وبنت مسجدا أمام منزلها باسم زوجها تقديرا له، لديها 7 أبناء، وهبت نفسها للعمل العام والخيري بين أبناء قريتها.

وفي عام 2017 تبرعت بكامل ثروتها وتقدر ب 200 ألف جنيه ومصوغات ذهبية لصندوق تحيا مصر .

وتشهد قرية ميت العامل مركز أجا بمحافظة الدقهلية تجهيز سرادق على مساحة فدان استعدادا لإقامة عزاء الحاجة سبيلة رمز العطاء بالدقهلية.

وكان المئات من أبناء قرية ميت العامل بمركز أجا شيعوا جثمان الحاجة سبيلة لمثواها الأخير.

وكان بيت الحاجة سبيلة مفتوحا للجميع، لذلك شارك في تشييع جثمانها جميع أهالي القرية.

من جانبه نعى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة، التي انتقلت إلى مثواها الأخير، مُعبِّرًا عن حزنه العميق لفقدان إحدى رائدات العمل الخيري بالمحافظة.

محافظ الدقهلية ينعى الحاجة سبيلة سيدة العطاء.. ويُقدم خالص العزاء للأسرة

ووجَّه محافظ الدقهلية خالص التعازي والمواساة لأهل الفقيدة وأسرتها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.