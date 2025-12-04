كأس العرب، المغرب أقوى خط هجوم بعد الجولة الأولى ورقم سلبي لجزر القمر

18 حجم الخط

كأس العرب، يعد منتخب المغرب هو أقوى خط هجوم في كأس العرب 2025 بعد إنتهاء الجولة الأولى لدور المجموعات.

وأحرز لاعبو منتخب المغرب ثلاثة أهداف في مستهل مشوارهم في كأس العرب أمام جزر القمر بالجولة الأولى للمجموعة الثانية.

فيما يعد جزر القمر أكثر المنتخبات العربية استقبالا للأهداف بعدما دخلت مرماه 3 أهداف في الجولة الأولي من دور المجموعات للبطولة المقامة في قطر 2025 بمشاركة 16 منتخبا.

وانتهت 6 مباريات في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العرب بتحقيق الفوز، فيما سيطر التعادل على مباراتين بواقع تعادل إيجابي بين مصر ضد الكويت وتعادل سلبي بين الجزائر والسودان.

وتعد نتيجة مباراة المغرب ضد جزر القمر 3-1 هي أكبر نتيجة في الجولة الأولى، فيما تحققت نتيجة 2-1 ثلاث مرات في الجولة الأولى و1-0 مرتين.

نتائج الجولة الأولى لدور مجموعات كأس العرب

وكانت الجولة الأولى من كأس العرب شهدت النتائج التالية:

سوريا 1-0 تونس

فلسطين 1-0 قطر

المغرب 3-1 جزر القمر

السعودية 2-1 عمان

مصر 1-1 الكويت

الأردن 2-1 الإمارات

الجزائر 0-0 السودان

العراق 2-1 البحرين

واختتمت أمس الأربعاء منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للمنتخبات، المقامة حاليا في قطر بمشاركة 16 منتخبًا.

وجاء ترتيب المجموعات بعد ختام الجولة الأولى كالتالي:

ترتيب المجموعة الأولى

سوريا - 3 نقاط

فلسطين - 3 نقاط

قطر - بدون نقاط

تونس - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

المغرب - 3 نقاط

السعودية - 3 نقاط

عمان - بدون نقاط

جزر القمر - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

الأردن - 3 نقاط

مصر - نقطة واحدة

الكويت - نقطة واحدة

الإمارات - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

العراق - 3 نقاط

السودان - نقطة واحدة

الجزائر - نقطة واحدة

البحرين - بدون نقاط

