الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس العرب، المغرب أقوى خط هجوم بعد الجولة الأولى ورقم سلبي لجزر القمر

المغرب
المغرب
18 حجم الخط

كأس العرب، يعد منتخب المغرب هو أقوى خط هجوم في كأس العرب 2025 بعد إنتهاء الجولة الأولى لدور المجموعات.

وأحرز لاعبو منتخب المغرب ثلاثة أهداف في مستهل مشوارهم في كأس العرب أمام جزر القمر بالجولة الأولى للمجموعة الثانية.

فيما يعد جزر القمر أكثر المنتخبات العربية استقبالا للأهداف بعدما دخلت مرماه 3 أهداف في الجولة الأولي من دور المجموعات للبطولة المقامة في قطر 2025 بمشاركة 16 منتخبا.

وانتهت 6 مباريات في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العرب بتحقيق الفوز، فيما سيطر التعادل على مباراتين بواقع تعادل إيجابي بين مصر ضد الكويت وتعادل سلبي بين الجزائر والسودان.

وتعد نتيجة مباراة المغرب ضد جزر القمر 3-1 هي أكبر نتيجة في الجولة الأولى، فيما تحققت نتيجة 2-1 ثلاث مرات في الجولة الأولى و1-0 مرتين.

نتائج الجولة الأولى لدور مجموعات كأس العرب 

وكانت الجولة الأولى من كأس العرب شهدت النتائج التالية: 

سوريا 1-0 تونس 

فلسطين 1-0 قطر 

المغرب 3-1 جزر القمر 

السعودية 2-1 عمان 

مصر 1-1 الكويت 

الأردن 2-1 الإمارات 

الجزائر 0-0 السودان 

العراق 2-1 البحرين 

واختتمت أمس الأربعاء منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للمنتخبات، المقامة حاليا في قطر بمشاركة 16 منتخبًا.

وجاء ترتيب المجموعات بعد ختام الجولة الأولى كالتالي:

ترتيب المجموعة الأولى

سوريا - 3 نقاط

فلسطين - 3 نقاط

قطر - بدون نقاط

تونس - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

المغرب - 3 نقاط

السعودية - 3 نقاط

عمان - بدون نقاط

جزر القمر - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

الأردن - 3 نقاط

مصر - نقطة واحدة

الكويت - نقطة واحدة

الإمارات - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

العراق - 3 نقاط

السودان - نقطة واحدة

الجزائر - نقطة واحدة

البحرين - بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العرب منتخب المغرب المغرب جزر القمر كأس العرب 2025

مواد متعلقة

كأس العرب، ترتيب مجموعة مصر بعد فوز الأردن 2-1 على الإمارات

منتخب العراق يتخطى البحرين بثنائية في كأس العرب 2025

بقرار من الفيفا، مهاجم المغرب جاهز للمشاركة في كأس العرب

كأس العرب، منتخب المغرب يفتتح مشواره بفوز مهم على جزر القمر

الأكثر قراءة

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن وفاة أحد المرشحين المستقلين في دائرة إمبابة

k8 وجبار 150 وحمزة 2، أهم المقاتلات والمسيرات في معرض إيديكس 2025

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads