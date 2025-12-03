رئيس الوزراء يتابع تطورات حادث حريق سوق الخواجات بالمنصورة

18 حجم الخط

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث الحريق الذي نشب في سوق الخواجات بشارع بورسعيد بـ مدينة المنصورة، للوقوف على حجم التداعيات التي نجمت عنه، والاطلاع على موقف التعامل مع المصابين وأسر الضحايا.

ونعى رئيس الوزراء ببالغ الحزن والأسى؛ ضحايا الحادث، متقدمًا لأسرهم بخالص التعازي، راجيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات والجهات المعنية بسرعة تقديم أوجه الدعم والمساعدات لأسر ضحايا الحادث، وتوفير سبل الرعاية الطبية اللازمة للمُصابين، مع الإسراع في إزالة آثار الحادث؛ وضمان عودة الحركة الطبيعية في المنطقة.

كما شددَّ رئيس الوزراء على ضرورة إيلاء الاهتمام بمُتابعة مُوقف إجراءات السلامة والحماية المدنية بمُختلف المُنشآت، لضمان الحفاظ على الأرواح والممتلكات.



