الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير المالية يعلن إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية الشهر الحالي

وزير المالية
وزير المالية
18 حجم الخط

أعلن أحمد كجوك وزير المالية إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الشهر الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار. 

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في حضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء علي هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى أن هذه الحزمة ستتبعها حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية يونيو المقبل، مؤكدًا استمرارية جهود الحكومة في هذا الإطار.

 

الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد برنامج تمويلي جديد منخفض التكاليف 

وفي سياق متصل، كشف وزير المالية أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد برنامج تمويلي جديد منخفض التكاليف، والذي يأتي ضمن مساعيها لتوفير سيولة ودعم مالي للمؤسسات والأفراد، بما يساهم في تخفيف الأعباء وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة.

وتطرق الوزير إلى الإصلاحات المستمرة في النظام الضريبي، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي المبسط كان أحد أبرز مخرجات الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها سابقًا، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث المنظومة الضريبية وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.

 

إنشاء "قائمة بيضاء" لأهم الممولين الملتزمين 

وفي مبادرة جديدة لتعزيز الالتزام الضريبي، أعلن وزير المالية عن عزم الحكومة إنشاء "قائمة بيضاء" لأهم الممولين الملتزمين، وتهدف هذه القائمة إلى تكريم الملتزمين وتقديم خدمات استثنائية لهم، تشمل تسهيلات إجرائية ومزايا خاصة تعكس تقدير الدولة لجهودهم.

وكشف الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف بإضافة بعض المزايا الأخرى غير المالية لهذه القائمة، وذلك تقديرًا لدور الممولين الملتزمين في دعم الاقتصاد الوطني، وتؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الشفافية والامتثال الضريبي، مما يساهم في بناء بيئة اقتصادية جاذبة ومستقرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد كجوك وزير المالية التسهيلات الضريبية مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء اليوم

مواد متعلقة

مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

مدبولي: بدء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (بث مباشر)

رئيس الوزراء يتابع تطورات حادث حريق سوق الخواجات بالمنصورة

الحكومة: 6.3 مليون مواطن يستفيدون من خدمات التأمين الصحي الشامل حتى يونيو 2025

6 قرارات عاجلة ومهمة لمجلس الوزراء اليوم، تعرف على التفاصيل

"التعبئة العامة والإحصاء": التعداد الجديد يشمل حصر بيانات ذوي الإعاقة واللاجئين والأجانب

رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"

الأكثر قراءة

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

غرق وسط الحكام والمنقذين، القصة الكاملة لوفاة يوسف محمد في بطولة الجمهورية للسباحة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

محافظ أسوان يتابع جهود التعامل مع انهيار عقار سكني ببركة الدماس (صور)

لاعب الزمالك السابق يحسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي لضمه

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads