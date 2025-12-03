وزير المالية يعلن إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية الشهر الحالي

18 حجم الخط

أعلن أحمد كجوك وزير المالية إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الشهر الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في حضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء علي هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى أن هذه الحزمة ستتبعها حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية يونيو المقبل، مؤكدًا استمرارية جهود الحكومة في هذا الإطار.

الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد برنامج تمويلي جديد منخفض التكاليف

وفي سياق متصل، كشف وزير المالية أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد برنامج تمويلي جديد منخفض التكاليف، والذي يأتي ضمن مساعيها لتوفير سيولة ودعم مالي للمؤسسات والأفراد، بما يساهم في تخفيف الأعباء وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة.

وتطرق الوزير إلى الإصلاحات المستمرة في النظام الضريبي، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي المبسط كان أحد أبرز مخرجات الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها سابقًا، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث المنظومة الضريبية وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.

إنشاء "قائمة بيضاء" لأهم الممولين الملتزمين

وفي مبادرة جديدة لتعزيز الالتزام الضريبي، أعلن وزير المالية عن عزم الحكومة إنشاء "قائمة بيضاء" لأهم الممولين الملتزمين، وتهدف هذه القائمة إلى تكريم الملتزمين وتقديم خدمات استثنائية لهم، تشمل تسهيلات إجرائية ومزايا خاصة تعكس تقدير الدولة لجهودهم.

وكشف الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف بإضافة بعض المزايا الأخرى غير المالية لهذه القائمة، وذلك تقديرًا لدور الممولين الملتزمين في دعم الاقتصاد الوطني، وتؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الشفافية والامتثال الضريبي، مما يساهم في بناء بيئة اقتصادية جاذبة ومستقرة.

