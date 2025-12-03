الأربعاء 03 ديسمبر 2025
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة بصدد تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك قبل انتهاء الإطار الزمني الذي كان محددًا لها.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الاستثمار، وتحديد العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص بشكل أكثر وضوحًا وشفافية.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، حصاد الأسبوع الجاري، مسلطًا الضوء على عدد من الملفات الهامة التي شهدتها الدولة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أبرز الفعاليات التي شهدها الأسبوع، ومنها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية (إيديكس 2025).

 ويُعد هذا المعرض منصة دولية رائدة تستعرض أحدث الابتكارات في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، مؤكدًا على مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعات.

وفي سياق آخر، تناول الدكتور مدبولي مستجدات ملف التعاون مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن بعثة الصندوق قد بدأت المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. 

وقد التقت البعثة بعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.

وأعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بشأن سير هذه المراجعات، مؤكدًا أن "الأمور تسير في المسار السليم"، مشيرا إلى أن هناك تقدمًا ملموسًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، مما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

 

مدبولي: الحكومة تركز الفترة القادمة على قطاع البترول وإطلاق المسح الجيولوجي، لهذا القطاع 

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تركز الفترة القادمة على قطاع البترول وإطلاق المسح الجيولوجي، لهذا القطاع.

