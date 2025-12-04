الخميس 04 ديسمبر 2025
خارج الحدود

10 ملايين دولار مكافأة أمريكية مقابل معلومات عن إيرانيين

وزارة الخارجية الأمريكية،
وزارة الخارجية الأمريكية، فيتو
أعلنت الولايات المتحدة مكافأة مالية كبيرة مقابل معلومات تقود إلى اثنين من الإيرانيين، تتهمهما بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت قطاعات حيوية داخل البلاد وخارجها.

هجمات إلكترونية استهدفت البنى التحتية الحيوية في الولايات المتحدة

وفى إطار برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو مكان وجود إيرانيين اثنين تتهمهما واشنطن بتنفيذ هجمات إلكترونية استهدفت البنى التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.

 

انتهاك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحواسيب

ونشرت الخارجية الأمريكية صور كل من فاطمة صديقيان كاشي ومحمد باقر شيرين كار، مؤكدة أنهما من عناصر مجموعة "الشهيد شوشتري" التابعة لجهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني.

ووفق الإعلان، فإن هذين الشخصين، "وبتوجيه من حكومة أجنبية وبانتهاك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحواسيب"، تورطا في "حملة هجمات إلكترونية ضد البنى التحتية الحيوية للولايات المتحدة".

الهجمات استهدفت قطاعات حيوية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط

كما أكد البيان أن الهجمات استهدفت قطاعات حيوية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، شملت الإعلام، والنقل البحري، والسياحة، والطاقة، والخدمات المالية، والاتصالات.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنّ مجموعة "الشهيد شوشتري" تُعدّ وحدة إلكترونية تابعة للقيادة السيبرانية في الحرس الثوري الإيراني، وقد نشطت سابقًا تحت أسماء متعددة من بينها: "آريا سبهـر آینده سازان"، و"آینده سازان سبهـر آریا"، و"ایمن نت باسارجاد"، و"ایلیانت جستر"، و"نت بيجرد سماوات".

