إيران تعلن الغياب عن قرعة كأس العالم 2026 بسبب تعنت أمريكا

كأس العالم
كأس العالم
أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الجمعة، مقاطعة قرعة كأس العالم 2026 المقرّر إجراؤها في واشنطن 5 ديسمبر المقبل، بعد رفض أمريكا منح تأشيرات لعدد من أعضاء وفده.

إيران تغيب عن قرعة كأس العالم 

وتستضيف أمريكا نهائيات مونديال 2026 إلى جانب كندا والمكسيك، وتلعب معظم المباريات، بما في ذلك المباراة النهائية، على الأراضي الأمريكية.

وكان المنتخب الإيراني ضمن مقعده إلى كأس العالم الصيف المقبل في مارس، وتم تصنيفه ضمن المستوى الثاني في القرعة، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي فيفا.

وصرّح المتحدث باسم الاتحاد الإيراني للتلفزيون الرسمي أبلغنا الاتحاد الدولي لكرة القدم أن القرارات المتخذة لا علاقة لها بالرياضة، وأن أعضاء الوفد الإيراني لن يشاركوا في قرعة كأس العالم.

