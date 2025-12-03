الأربعاء 03 ديسمبر 2025
رئيس تضامن الشيوخ يكشف تفاصيل خطة العمل في دور الانعقاد الأول

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان
قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إن هذه المرحلة تتطلب تفكيرا استراتيجيا ورؤية وطنية عميقة وعملا جادا من أجل التغلب على التحديات التي نواجهها.

اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ لوضع خطة عمل دور الانعقاد الأول 

جاء ذلك خلال رئاسته أول اجتماع للجنة التضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، لوضع خطة عمل خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

جهود مصر في ملف حقوق الإنسان 

وأشار القصبي، إلى أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تضم نخبة من القامات والخبرات المتنوعة القادرة على تقديم الجديد للمواطن المصري في ملف حقوق الإنسان. 

وأوضح أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد طفرة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان، وفقا لما أقره الدستور في هذا الشأن، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

تشكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ 

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن فوز الدكتور عبد الهادي القصبي، بمنصب رئيس اللجنة، والنائبين محمد صلاح المعداوي، وهبة شاروبيم، وكيلين، وأميرة صابر، أمينًا للسر.

