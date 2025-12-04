الجونة يواجه بترول أسيوط في دور الـ32 ببطولة كأس مصر

18 حجم الخط

يلتقي فريق الجونة اليوم الخميس، نظيره بترول أسيوط على استاد خالد بشارة، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الجونة وبترول اسيوط

ومن المقرر أن تقام مباراة الجونة وبترول أسيوط في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس.

وفاز فريق الجونة على فريق الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في آخر مباراة له في الدوري.

ويحتل الجونة المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 لقاءات والخسارة 3 مواجهات، سجل لاعبو الجونة 10 اهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

فيما فاز فريق بترول أسيوط على الترسانة بهدف نظيف في آخر مبارياته في دوري المحترفين ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر، من أجل خطف بطاقة التأهل لدور الـ32 وتحقيق المفاجأة.

فيما أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، أسماء حكام مباراة الجونة أمام بترول أسيوط في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

يدير مباراة الجونة وبترول أسيوط طاقم حكام مكون من حمادة القلاوي “حكم ساحة” ومحمد مجدي الشيخ ووائل كامل “حكمين مساعدين” وعبد الحكيم ناصر “حكم رابع”.

