حوادث

بعد غرق يوسف محمد، عاملو مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة يكشفون مفاجأة بشأن الواقعة

اللاعب الراحل يوسف
اللاعب الراحل يوسف محمد، فيتو
استمعت نيابة مدينة نصر إلى أقوال عدد من العاملين في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة والذي شهد غرق لاعب السباحة يوسف محمد بنادي الزهور، داخل حمام السباحة خلال مشاركته في منافسات البطولة.

وأكد عدد من العاملين على سلامة مصابيح الإنارة بعواميد الانارة داخل الاستاد، كما أكدوا على سلامة المياه وصلاحيتها للسباحة والتزامهم بشروط السلامة المهنية.

وتبين من التقرير الطبي لجثة اللاعب  يوسف محمد أنه وصل إلى مستشفى دار الفؤاد مصابا بعدم انتظام بكهربائية القلب وارتجاف بطيني وتوقف عضلة القلب أكثر من مرة وعدم التنفس وفشلت جميع محاولات انقاذه.


وفاة السباح يوسف محمد 

وفاة يوسف محمد لاعب السباحة بنادي الزهور، جاءت بعد تعرضه لحالة إغماء داخل حمام السباحة، خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 عامًا، المقامة في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة.


وكان اللاعب قد حقق المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات 100 متر ظهر يوم 27 نوفمبر الماضي، لتكون آخر ألقابه قبل أيام قليلة من الوفاة.

ونعى مجلس  إدارة الاتحاد المصري للسباحة، برئاسة المهندس ياسر إدريس، اللاعب يوسف محمد لاعب نادي الزهور، الذي وافته المنية عقب نقله إلى مستشفى دار الفؤاد المجاورة لاستاد القاهرة، وذلك بعد تعرضه لحالة إغماء خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة المقامة حاليًا بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي

وتقدم الاتحاد المصري للسباحة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة اللاعب الراحل، معربين عن بالغ حزنهم لرحيله المفاجئ، وداعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

