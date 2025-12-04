الخميس 04 ديسمبر 2025
لماذا لا تعتد الوطنية للانتخابات بانسحابات المرشحين على السوشيال ميديا؟ أستاذ قانون يجيب

شهدت انتخابات مجلس النواب 2025، إعلان عدد من المرشحين انسحابهم، من سباق الانتخابات خلال مراحل الانتخابات سواء قبل التصويت أو أثناء مرحلة التصويت أو بعد الجولة الأولى وقبل مرحلة الإعادة.

وكان من أبرز تلك الحالات، النائبة نشوى الديب، التي سبق وأعلنت عبر بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن انسحابها من سباق الانتخابات في دائرة إمبابة بالجيزة، بعد اكتشافها تجاوزات وذلك خلال اليوم الأول من أيام التصويت بالداخل فى انتخابات المرحلة الأولى التى صدر حكم بإلغائها وإعادتها من جديد.

اللواء كمال الدالى

وأيضا جاء من بين تلك الحالات، اللواء كمال الدالى، الذى أعلن عن ارساله تنازل عن استكمال الانتخابات فى دائرة الجيزة الى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد اعلان نتيجة الجولة الاولى فى المرحلة الأولى.

وكذلك جاء من بينها، المرشح أحمد مرتضى منصور، الذى أعلن انسحابه من سباق انتخابات مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة والجيزة، بعدما صدر حكم بإلغاءها ليتم إعادتها من جديد.

وفى تلك الحالات كان موقف الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم الاعتداء بتلك الانسحابات، نظرا لتقديمها فى الوقت غير المسموح به قانونا.

وبدورها توضح "فيتو" الضوابط القانونية المنظمة لقبول الانسحابات والاعتذارات فى الانتخابات كالتالى:

أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة

الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أوضح إن التعديلات الأخيرة التي أجريت على قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات، بموجب القانون رقم 140 لعام 2020، تضمنت تعديلات بشأن آلية تنازل المترشحين في الانتخابات.

قانون مجلس النواب 

وأضاف في تصريح خاص، أن المادة 20 المعدلة بقانون مجلس النواب جاء نصها على النحو الآتي: "لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأية وسيلة أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة، خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين". كما أشارت المادة إلي إعلان ذلك التنازل عن الترشح يوم الانتخاب علي باب اللجنة.

​وتابع: وفقا لنص المادة 20 من قانون مجلس النواب فأى من المرشحين الذين أعلنوا انسحابهم بعد ذلك التاريخ، فهم مستمرون في السباق الانتخابي وان اعتذارهم أو تنازلهم بعد غير قانونى لانه تجاوز الموعد المحدد في نص المادة وهو 48 ساعة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

الانتخابات التواصل الاجتماعي القانون الدستوري العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب سير العملية الانتخابية مراحل الانتخابات مراحل الانتخاب

