تنسيقية الأحزاب: إقبال كثيف في لجنة معاذ بن جبل بدمنهور بانتخابات النواب

رصدت غرفة عمليات  تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس ىالنواب، حيث شهدت لجنة معاذ بن جبل، ببندر دمنهور في محافظة البحيرة، إقبالًا كثيفًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للتصويت في الدوائر الـ19 الملغاة وجولة الإعادة بدائرة إطسا بالفيوم ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
 

عملية الاقتراع في أجواء من الهدوء والتنظيم، مع التزام كامل بتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات

وانتظمت عملية الاقتراع في أجواء من الهدوء والتنظيم، مع التزام كامل بتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتواجد مكثف للقوات الأمنية لضمان انتظام العملية الانتخابية وتيسير حركة دخول وخروج الناخبين.
 

غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تصويت المصريين بالداخل

وتتابع غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب بالجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، وجولة الإعادة بالمرحلة الأولى في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية فقط، حيث ترصد الغرفة انتظام سير العملية الانتخابية وفتح وغلق اللجان الانتخابية وإقبال الناخبين.
 

وتجرى انتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية فقط، يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر الجاري في الخارج، ويومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر في الداخل، وتعلن نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر، وبالنسبة لمواعيد التصويت في جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة إن وجدت يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 23 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل.
 

وتجرى الانتخابات في الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في عدد 7 محافظات كالآتي:  محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، ومحافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود، كما ستجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

