ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، فى ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة فى محافظة مطروح، وأخطرت النيابة العامة.

غسـل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

وإضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) لقيامهما بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (100) مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

