حبس عاطل وربتي منزل بتهمة استغلال الأطفال في التسول والنشل بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل وربتي منزل بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في التسول واستجداء المارة والنشل بأسلوب المغافلة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط رجل له معلومات جنائية وسيدتين لقيامهم باستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.



ضبط شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة

وتم ضبط المتهمين وكان بحوزتهم 7 أحداث معرضين للخطر، أثناء قيامهم بـ التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وأقر المتهمون بنشاطهم الإجرامي.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتم تسليم الأطفال لأهلهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهله في إحدى دور الرعاية.

عقوبة جريمة التسول طبقا للقانون

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بـ السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

