أخبار مصر

3 أرقام جديدة لجامعة بدر على مستوى التصنيفات العالمية والعربية

جامعة بدر
جامعة بدر
حققت جامعة بدر مركزا متقدما في تصنيف التايمز Times Higher Education العالمي لعام 2026، بحصولها على الترتيب 251–300، كما ظهرت لأول مرة في تصنيف QS الإقليمي للجامعات في العالم العربي لعام 2026، حيث جاءت ضمن فئة (251–300).

كما ظهرت الجامعة في تصنيف Time Higher Education الإقليمي للجامعات في العالم العربي لعام 2026، حيث جاءت ضمن فئة (151-175).

وأكد الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة، أن تقدم الجامعة الملحوظ في هذه التصنيفات جاء نتيجة التطوير والتحديث المستمرين للوائح وآليات النهوض بالعملية التعليمية والبحث العلمي والابتكار داخل كليات الجامعة، إلى جانب الاتفاقيات الدولية العديدة مع أبرز المؤسسات التعليمية العالمية في الدول المتقدمة خصوصًا في: "أمريكا، أوروبا، وجنوب شرق آسيا".

تحفيز الباحثين على التعاون العلمي والنشر الدولي

وفي سياق متصل، شارك الدكتور محمود فهمي الصبحي  نائب رئيس جامعة بدر لشئون الدراسات العليا والبحوث، في فعاليات تكريم الجامعة لظهورها في التصنيفات العالمية بالأردن وسلطنة عمان، حيث تسلم شهادات التكريم تقديرًا لجهود الجامعة المتواصلة في تعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية دوليًّا.

وأكد الصبحي أن هذا التقدم يأتي نتيجة الدعم المستمر الذي تقدمه الجامعة للبحث العلمي، من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لأعضاء هيئة التدريس والباحثين حول آليات النشر الدولي، وأساليب إعداد الأبحاث وفقًا للمعايير العالمية، بالإضافة إلى عقد ندوات تعريفية حول كيفية التقدّم للمشروعات الدولية الممولة. 

وأشار الصبحي إلى أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على توفير بيئة بحثية متقدمة، تعمل على تحفيز الباحثين على التعاون العلمي والنشر في مجلات علمية ذات معامل تأثير عالي، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.

وتُعد هذه التصنيفات أهم التصنيفات العالمية المرموقة التي تعتمد على مجموعة من المؤشرات مثل السمعة الأكاديمية، وتوظيف الخريجين، وجودة  البحث العلمي، والتعاون الدولي، ويعد انعكاسا للجهود المبذولة في تطوير العملية التعليمية، ودعم البحث العلمي، وتعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في رفع مكانة الجامعة محليًا وإقليميًا.

