جامعة بنها ضمن الأفضل عربيًّا في تصنيف التايمز البريطاني

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي، قد أعلن نتيجة إصداره الخاص لتصنيف الجامعات بالعالم العربي لعام 2026، وأن جامعة بنها قد جاءت على مستوى جامعات العالم العربي الذي تم تصنيفهم في هذا الإصدار بالمركز 93 ضمن 268 جامعة ومؤسسة تعليمية في 18 دولة عربية.

كما جاءت جامعة بنها في المركز الـ(15) محليًا ، على مستوى 51 جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار.

جامعة بنها ضمن أفضل الجامعات العربية طبقًا لتصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي لعام 2026.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي هذا الإصدار يحمل اسم تصنيف الجامعات العربية 2026، لأنه يعتمد مباشرة على البيانات الواردة في نسخة تصنيف الجامعات العالمية 2026 ويأتي ضمن دورة البيانات السنوية نفسها، أما إصدار العام الماضي فكان يحمل اسم نسخة 2024، دون أن يعني ذلك تخطي أي عام منذ إطلاق تصنيف الجامعات العربية لأول مرة في عام 2021.

وأضاف أن التصنيف يستند إلى ثماني عشر مؤشرًا لقياس أداء الجامعات في خمسة محاور هي التدريس (Teaching)، وجودة البحث العلمي (Research quality)، البيئة البحثية (Research environment)، والسمعة الدولية (International outlook)، ودخل الصناعة (Industry).

وأوضحت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا البحوث ان الجامعة قد حصلت في المحاور الخمس بالتصنيف على 67.1 بمحور جودة البحث العلمي، وعلى 10.3 بمحور بيئة البحث العلمي، كما حصلت على 49.0 بمحور السمعة الدولية، و16.5 بمحور التدريس، وأخيرا 22.0 بمحور دخل صناعة.

