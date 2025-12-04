الخميس 04 ديسمبر 2025
كيروش قبل مواجهة المغرب: استعددنا جيدًا ونعرف قوة المنافس

شدّد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب عُمان، على جاهزية فريقه قبل مواجهة المنتخب المغربي غدًا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025، مؤكدًا أن الفريق يدخل اللقاء بطموح تقديم أفضل مستوى والمضي قدمًا في مشوار البطولة.

تصريحات كيروش

وقال كيروش في تصريحاته قبل المباراة: “استعددنا جيدًا لمواجهة منتخب المغرب وسنقدم أفضل ما لدينا، والفوز سيكون مهمًا للمضي قدمًا في البطولة”.

وأشاد المدرب البرتغالي بقدرات المنتخب المغربي، مشيرًا إلى تطوره الكبير على المستوى الخططي قائلا: “المنتخب المغربي لديه نضج ووعي تكتيكي جيد، وعلينا التحسن في الهدوء أمام المرمى لتسجيل الأهداف”.

ويرى كيروش أن تطوير الفاعلية الهجومية سيكون مفتاحًا مهمًا في اللقاء، مؤكدًا أن عناصر المنتخب العُماني تمتلك الرغبة والشجاعة للظهور بشكل مميز أمام أحد أقوى منتخبات البطولة.

وتأتي المواجهة في ظل سعي المنتخبين لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظهما في التأهل عن المجموعة، ما يجعل اللقاء مرتقبًا على المستويين التكتيكي والتنافسي.

