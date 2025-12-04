مكالمة خطيرة من الكيان، باحث في الشأن الأفريقي يكشف سر هجوم إثيوبيا على مصر

18 حجم الخط

سر هجوم إثيوبيا على مصر، كشف الباحث في الشأن الأفريقي وحوض النيل، الباحث هاني إبراهيم عن سر الهجوم الذي شنته إثيوبيا على مصر، والدور الذي تقوم به كوكيل تحركه أداة العبث الإسرائيلي للضغط على مصر.

سر هجوم إثيوبيا على مصر ومكالمة جدعون ساعر

وأكد الباحث هاني إبراهيم أنه قبل البيان الذي هاجمت فيه إثيوبيا مصر، تلقى وزير خارجية إثيوبيا جيديون تيموثيوس مكالمة هاتفية من وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، كشف عنها الأخير في تدوينة له عبر حسابه على الفيس بوك، بينما أخفتها كل الصفحات ووسائل الإعلام الإثيوبية، وحدثت المكالمة يوم 2 ديسمبر الجاري، أي قبل هجوم إثيوبيا على مصر بيوم واحد.

وقال الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم عن سر هجوم إثيوبيا على مصر في البيان الذي أصدرته أمس: “قبل البيان الإثيوبي اللي بيهاجم مصر بيوم (مكالمة جدعون ساعر ووزير خارجية إثيوبيا) والغريب أن الصفحات الرسمية لإثيوبيا لم تتناول المكالمة الهاتفية ولا حتى الصفحات الإثيوبية اللي بتعمل بشكل موجه من الخارجية الإثيوبية”.

مكالمة جدعون ساعر في 2 ديسمبر الجاري، فيتو



وذكر جدعون ساعر في تدوينته التي كشف فيها عن جزء يسير من مكالمته الهاتفية مع وزير خارجية إثيوبيا: “لقد تحدثتُ للتو مع صديقي العزيز، وزير الخارجية الإثيوبي الدكتور جيديون تيموثيوس، وهنأته على اختيار إثيوبيا لاستضافة مؤتمر المناخ COP 32 في عام 2027. ناقشنا علاقاتنا الثنائية الاستراتيجية وشراكتنا الوثيقة في مجالات الدفاع والشرطة والابتكار والتنمية وغيرها. نحن نعزز العلاقات التاريخية بين بلدينا بشكل أكبر!”.

إسرائيل تعلن فتح معبر رفح لتهجير أهل غزة ومصر ترفض

في نفس التوقيت وقبل ساعات قليلة من هجوم إثيوبيا على مصر أعلنت إسرائيل، أمس الأربعاء، أنها ستعيد فتح معبر رفح جنوب غزة، ولكن فقط لمغادرة سكان القطاع، الأمر الذي نفته مصر بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا يوجد أي تنسيق لفتح هذا المعبر الرئيسي.

إسرائيل تزعم فتح معبر رفح لتهجير أهل عزة، فيتو

الغريب أن بيان حكومة الاحتلال الإسرائيلي ذكر أن المعبر سيُفتح "خلال الأيام المقبلة حصرًا لخروج سكان غزة" إلى مصر، حيث تدفع إسرائيل في خطتها لتهجير أهل غزة لمصر، الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع ولا نقاش فيه.

كما كشف وزير الري السابق نصر علام عن سر إثيوبيا وهدفها الحقيقي من إقامة سد النهضة، فقال: "الهدف من السد الإثيوبي واضح وهو استفزاز مصر، واختلاق معارك للضغط عليها للقبول بتهجير الفلسطينيين، وهذا (من رأيي) لن يحدث، والضغوط والمؤامرات مستمرة وستستمر، ولكن مصر صامدة بإذن الله".

هجوم إثيوبيا على مصر

بعد ساعات قليلة قامت إثيوبيا بالهجوم على مصر، وبرغم التعنت الذي تبديه إثيوبيا في الاتفاق مع دول المصب حول عملية ملء سد النهضة، والأضرار التي تسببها لمصر والسودان، وما تشعله من حروب في دول الجوار في القرن الإفريقي، لكنها اتهمت مصر بأنه تطلب بحقها في مياه النيل وفقًا لاتفاقية “استعمارية”، متناسية أن الاستعمار هو من خط حدود إثيوبيا، وأخذت من دول أخرى جزء من أراضيها.

هجوم إثيوبيا على مصر، فيتو



كما اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيانها المزعوم "كبار المسؤولين المصريين بتصعيد الخطاب العدائي و"رفض الحوار بشكل قاطع" بشأن مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي".

ادعاءات ومغالطات إثيوبية بشأن مصر

وأكد الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم أن "البيان الإثيوبي يضم ادعاءات ومغالطات لا تستند إلى أي حقائق ويهدف إلى تبرير الإجراءات الأحادية، التي تتخذها إثيوبيا فيما يتعلق بالسد المخالف لقواعد القانون الدولي، وتكرار الخطاب التصعيدي من إثيوبيا لا يخدم المنطقة وسوف يساهم في مزيد من التوتر".

وأضاف هاني إبراهيم أن "طوال عملية التفاوض معلوم أن الجانب الإثيوبي هو من يرفض التعاون، ويتهرب من الالتزامات القانونية وواقعة الانسحاب من مفاوضات واشنطن في السابق وتراجع إثيوبيا عما يجري التوافق حوله معلوم للجميع".

إثيوبيا تستخدم سد النهضة للضغط على مصر، فيتو



وتابع هاني إبراهيم تفنيده لهجوم إثيوبيا على مصر، فقال: إن “محاولة تصوير حقوق مصر المائية بأنها ادعاءات استعمارية أو تعود للحقبة الاستعمارية فهي محاولة للهرب من مسئولية احترام قواعد القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية المشتركة، حيث أن حقوق مصر المائية تنظمها اتفاقيات وقواعد قانونية ومبادئ راسخة في القانون الدولي، ومن التناقض أن تستفيد إثيوبيا مما تسميه اتفاقيات استعمارية في ضم أراضي لها بينما ترفض الاعتراف بها عندما يتعلق الأمر بحقوق الأطراف الأخرى”.

وأوضح الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم أن "ادعاءات زعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي مسئول عنها إثيوبيا، التي في كل مناسبة تتعدى على دول الجوار بتصريحات غير مسئولة حول الوصول إلى البحر، وتتناسى أنها دولة حبيسة، ورغم استفادتها من حقوق الوصول التجاري ألا أنها لا ترغب في ذلك فقط بل في التواجد العسكري لأجل مزيد من التوتر في منطقة لا تحتمل".

وأكد هاني إبراهيم أن “تكرار الزعم بأن إثيوبيا لا تحتاج إذن لأحد في استخدامات المياه يخالف القانون الدولي؛ نهر النيل نهر دولي ولا سيادة مطلقة عليه من أي طرف”.

وقال هاني إبراهيم: إن “الحل المربح للجميع هو توقيع اتفاق قانوني ملزم للسد يحقق لإثيوبيا غرضها الكهربي ويخفف من حدة الضرر على مصر”.

