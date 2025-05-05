الإثنين 05 مايو 2025
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خارج الحدود

لزيادة الضغط على مصر، أهداف زيارة وزير خارجية إسرائيل برفقة وفد رفيع المستوى إلى إثيوبيا

آبى أحمد ووزير خارجية
آبى أحمد ووزير خارجية إسرائيل، فيتو

نشر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبى أحمد على، اليوم، صور ترصد لحظة استقباله وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، فى العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا".

آبى أحمد يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي

وقال آبى أحمد، تعليقا على لقاء وزير خارجية الاحتلال، "أجريت اليوم مناقشات مثمرة حول العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية مع وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، خلال زيارته إلى إثيوبيا".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، وصل فى وقت سابق اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة عمل رسمية.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، بأن وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية، السفير برهانو صججاي، كان في استقبال وزير الخارجية الإسرائيلي لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي.

رئيس وزراء إثيوبيا وجدعون ساعر، فيتو
رئيس وزراء إثيوبيا وجدعون ساعر، فيتو

وذكرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أن زيارة جدعون ساعر تعكس تعزيز العلاقات بين البلدين، بعد شهرين من زيارة وزير الخارجية الإثيوبي لإسرائيل في مارس الماضي".

زيارة الوفد الإسرائيلي إلى إثيوبيا، فيتو
زيارة الوفد الإسرائيلي إلى إثيوبيا، فيتو

وأضافت خارجية إسرائيل في بيان: "خلال الزيارة، سيلتقي ساعر بكل من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ووزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس، كاشفة إلى أن "الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين استراتيجيا وثنائيا".

وفد تجاري إسرائيلي رفيع المستوى يزور إثيوبيا

ولفتت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إلى أن "وفد تجاري رفيع المستوى، يضم عشرات الممثلين عن شركات إسرائيلية يرافق جدعون ساعر فى زيارته إلى إثيوبيا".

وتابعت خارجية الاحتلال أن "هذه الشركات تعمل بمجالات منها الزراعة والصناعات الزراعية، وتقنيات المياه والمناخ، والطاقة المتجددة، والابتكار والتكنولوجيا، والأجهزة الصحية والطبية، والصناعة والتصنيع".

رئيس وزراء إثيوبيا وجدعون ساعر، فيتو
رئيس وزراء إثيوبيا وجدعون ساعر، فيتو

ونوهت إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره الإثيوبي سيعقدان منتدى اقتصاديا مشتركا بمشاركة رجال أعمال إسرائيليين وإثيوبيين، إضافة إلى كبار المسئولين من مختلف القطاعات في البلدين.

زيارة الوفد الإسرائيلي إلى إثيوبيا تستهدف الضغط على مصر

فى ذات السياق، نقلت وكالة الأناضول التركية، عن مراقبين قولهم: إن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إثيوبيا تهدف أيضا إلى محاولة الضغط على مصر التي تختلف مع أديس أبابا بشأن سد النهضة وترفض مساعي تل أبيب لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وأضاف المراقبون للوكالة، أن الزيارة تحمل أبعادا إستراتيجية، وتوقع أن تكون هناك محادثات بشأن ربما إقامة قواعد إسرائيلية، إضافة إلى ما نشر قبل سنوات عن وجود قواعد صواريخ إسرائيلية بالقرب من سد النهضة لمواجهة أي هجوم محتمل عليه.

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