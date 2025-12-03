برشلونة مهدد بفقدان نجمه حتى يناير بسبب الإصابات المتكررة

18 حجم الخط

تعرض نادي برشلونة لضربة قوية بعد الإصابة التي تعرض لها داني أولمو، والتي تشير التقديرات الأولية إلى أنها قد تبعده عن الملاعب حتى يناير المقبل، ما يضع الفريق أمام مأزق جديد في ظل ضغط المباريات واشتداد المنافسة خلال الموسم الجاري.

تفاصيل إصابة داني أولمو

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، جاءت إصابة أولمو خلال مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد، بعد أن استقبل تمريرة زميله روبرت ليفاندوفسكي على حدود المنطقة ثم توغل داخل منطقة الجزاء وسجل هدفًا رائعًا بتسديدة يسارية متقنة سكنت شباك أوبلاك.

وفقد أولمو توازنه لحظة التسديد، وسقط بشكل خاطئ ارتطم خلاله كتفه بقوة بالأرض.

وغادر النجم الإسباني الملعب بمساعدة الطاقم الطبي، قبل أن يرد الطبيب ريكارد برونا الخلغ في غرفة الملابس.

هانز فليك يتحدث عن إصابة أولمو

وقال هانز فليك، مدرب فريق برشلونة، بعد اللقاء: "يعاني أولمو من مشكلة في الكتف، وسنرى ما سيحدث غدًا".

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن التوقعات الأولية تشير إلى احتمال غياب أولمو حتى يناير 2026، بانتظار الفحوصات الجديدة التي سيخضع لها يوم الأربعاء.

إصابة أولمو في الكتف متكررة

وتضاف إصابة أولمو الحالية إلى سجل مشاكله السابقة في الكتف الأيسر؛ إذ عانى اللاعب من خلع مماثل خلال فترة لعبه مع لايبزيج، واضطر حينها للخضوع لعملية جراحية لمعالجة الإصابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.