الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة مهدد بفقدان نجمه حتى يناير بسبب الإصابات المتكررة

برشلونة
برشلونة
18 حجم الخط

تعرض نادي برشلونة لضربة قوية بعد الإصابة التي تعرض لها داني أولمو، والتي تشير التقديرات الأولية إلى أنها قد تبعده عن الملاعب حتى يناير المقبل، ما يضع الفريق أمام مأزق جديد في ظل ضغط المباريات واشتداد المنافسة خلال الموسم الجاري.

تفاصيل إصابة داني أولمو 

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، جاءت إصابة أولمو خلال مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد، بعد أن استقبل تمريرة زميله روبرت ليفاندوفسكي على حدود المنطقة ثم توغل داخل منطقة الجزاء وسجل هدفًا رائعًا بتسديدة يسارية متقنة سكنت شباك أوبلاك.

وفقد أولمو توازنه لحظة التسديد، وسقط بشكل خاطئ ارتطم خلاله كتفه بقوة بالأرض.

وغادر النجم الإسباني الملعب بمساعدة الطاقم الطبي، قبل أن يرد الطبيب ريكارد برونا الخلغ في غرفة الملابس.

هانز فليك يتحدث عن إصابة أولمو 

وقال هانز فليك، مدرب فريق برشلونة، بعد اللقاء: "يعاني أولمو من مشكلة في الكتف، وسنرى ما سيحدث غدًا".

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن التوقعات الأولية تشير إلى احتمال غياب أولمو حتى يناير 2026، بانتظار الفحوصات الجديدة التي سيخضع لها يوم الأربعاء.

إصابة أولمو في الكتف متكررة

وتضاف إصابة أولمو الحالية إلى سجل مشاكله السابقة في الكتف الأيسر؛ إذ عانى اللاعب من خلع مماثل خلال فترة لعبه مع لايبزيج، واضطر حينها للخضوع لعملية جراحية لمعالجة الإصابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

داني أولمو أولمو برشلونة أتلتيكو مدريد نادي برشلونة فريق برشلونة فليك

مواد متعلقة

أرقام حمزة عبد الكريم بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى برشلونة

نيوكاسل يونايتد يخطط لخطف نجم برشلونة

سيميوني ينافس فليك على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإسباني

فليك يتحدث عن العودة لـ "كامب نو"

الأكثر قراءة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ذهاب بلا عودة، قرار إسرائيلي جديد بشأن معبر رفح

برودة في القاهرة والصغرى في الصعيد تسجل 11، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

فنيين وسائقين ومهندسين، بني سويف تنظم اليوم أكبر ملتقى توظيفي للشباب والخريجين

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية

وزير الكهرباء: جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية

انخفاض 5 جنيهات في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء في بداية التعاملات

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

4800 جنيها لهذا العيار، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-12-2025 ببداية التعاملات

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ تعرف على رأي الفقهاء

تفسير رؤية الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالوصول إلى منصب مرموق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads