موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب قطر نظيره السوري، اليوم الخميس على أرضية استاد خليفة الدولي، في إطار لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لـ بطولة كأس العرب 2025.

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب

تقام مباراة قطر ضد سوريا اليوم الخميس وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مصر، 08:00 مساءً بتوقيت قطر والسعودية وسوريا.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وسوريا

من المقرر أن تُنقل مباراة قطر أمام سوريا عبر قنوات الكأس 1، beIN Sports المفتوحة، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، منصة شاشا.



منتخب سوريا يدخل مواجهة قطر المقبلة وهو منتشٍ بالفوز في آخر مبارياته بكأس العرب 2025، بعدما تغلب على منتخب تونس بهدف دون رد في افتتاح مشواره بالبطولة، وحصد أول 3 نقاط له.

أما منتخب قطر فيخوض اللقاء بعد خسارته في آخر مباراة له بالبطولة أمام منتخب فلسطين بنتيجة 1-0، وفرضت عليه ضرورة التعويض أمام سوريا للحفاظ على حظوظه في المنافسة على التأهل.

واختتمت الأربعاء منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للمنتخبات، المقامة حاليا في قطر بمشاركة 16 منتخبًا.

وجاء ترتيب المجموعات بعد ختام الجولة الأولى كالتالي:

ترتيب المجموعة الأولى

سوريا - 3 نقاط

فلسطين - 3 نقاط

قطر - بدون نقاط

تونس - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

المغرب - 3 نقاط

السعودية - 3 نقاط

عمان - بدون نقاط

جزر القمر - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

الأردن - 3 نقاط

مصر - نقطة واحدة

الكويت - نقطة واحدة

الإمارات - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

العراق - 3 نقاط

السودان - نقطة واحدة

الجزائر - نقطة واحدة

البحرين - بدون نقاط

