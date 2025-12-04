مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

تستأنف اليوم الخميس، منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العرب للمنتخبات، المقامة حاليًّا في قطر، بمشاركة 16 منتخبًا.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب

وتقام اليوم مباراتين في الجولة الثانية من دور المجموعات موعدها كالتالي:

فلسطين × تونس - 4:30 عصرًا | بي إن سبورت المفتوحة

سوريا × قطر - 7 مساء | بي إن سبورت المفتوحة

واختتمت أمس منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب للمنتخبات.

وجاء ترتيب المجموعات بعد ختام الجولة الأولى كالتالي:

ترتيب المجموعة الأولى

سوريا - 3 نقاط

فلسطين - 3 نقاط

قطر - بدون نقاط

تونس - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

المغرب - 3 نقاط

السعودية - 3 نقاط

عمان - بدون نقاط

جزر القمر - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

الأردن - 3 نقاط

مصر - نقطة واحدة

الكويت - نقطة واحدة

الإمارات - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

العراق - 3 نقاط

السودان - نقطة واحدة

الجزائر - نقطة واحدة

البحرين - بدون نقاط

