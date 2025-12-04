الخميس 04 ديسمبر 2025
ترتيب مجموعات كأس العرب للمنتخبات بعد الجولة الأولى

كأس العرب للمنتخبات،
كأس العرب للمنتخبات، فيتو
اختتمت الأربعاء منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للمنتخبات، المقامة حاليا في قطر بمشاركة 16 منتخبًا.

وجاء ترتيب المجموعات بعد ختام الجولة الأولى كالتالي:

ترتيب المجموعة الأولى

سوريا - 3 نقاط

فلسطين - 3 نقاط

قطر - بدون نقاط

تونس - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

المغرب - 3 نقاط

السعودية - 3 نقاط

عمان - بدون نقاط

جزر القمر - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

الأردن - 3 نقاط

مصر - نقطة واحدة

الكويت - نقطة واحدة

الإمارات - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

العراق - 3 نقاط

السودان - نقطة واحدة

الجزائر - نقطة واحدة

البحرين - بدون نقاط

وتنطلق اليوم الخميس الجولة الثانية من دور المجموعات، من خلال مباراتي فلسطين مع تونس، وسوريا مع قطر.

