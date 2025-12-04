الخميس 04 ديسمبر 2025
عصام كامل

إجراء تحليل مخدرات لسائق متهم بقتل موظفة بالخطأ في النزهة

حادث تصادم، فيتو
أمرت  نيابة النزهة بإحالة قائد سيارة بتهمة صدم موظفة، مما أسفر عن مصرعها بدائرة قسم شرطة النزهة للطب الشرعي وأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات له لبيان هل يتعاطى مواد مخدرة من عدمه، ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل الخطأ والقيادة برعونة وإهمال ومخالفة اللوائح والقوانين.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

القبض على قائد سيارة متهم بدهس موظفة 

البداية عندما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بشأن اصطدام سيارة بفتاة وفرار قائدها بالقاهرة، كشفت التحريات عن تفاصيل الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير فتاة تعمل موظفة في محل ملابس ومقيمة بمحافظة الجيزة بدائرة قسم شرطة النزهة، اصطدمت بها سيارة، وقام قائدها بالفرار من مكان الحادث، وتم نقل المجني عليها إلى أحد المستشفيات، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو مدير شركة مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل.

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة 

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة وبرر هروبه بخشيته من اعتداء الأهالي عليه، وتم التحفظ على السيارة، واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

نصائح لقائدي السيارات حرصًا على سلامتهم والحد من الحوادث

وأعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، الإرشادات اللازمة للحد من الحوادث على الطرق، وحرصًا على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

ونصحت وزارة الداخلية، قائدي السيارات بإستعمال الأضواء غير المبهرة، واستخدام أنوار الإنتظار لتكون مرئيًا للغير، ومضاعفة مسافة الأمان، وفي حالة الأعطال الانتظار في أقصى اليمين ووضع المثلث التحذيري.

