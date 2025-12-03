إعلام أمريكي: مقتل شخص في حادث إطلاق نار بفندق قرب واشنطن

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل شخص في حادث إطلاق نار في فندق قرب العاصمة واشنطن.

حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، أن موظفة في الحرس الوطني الأمريكي كانت واحدة من اثنين أُصيبا بالرصاص في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب البيت الأبيض، قد توفيت متأثرة بجروحها.

وقال ترامب، إن سارة بيكستروم، إحدى عنصري الحرس الوطني اللذين تعرَّضا لإطلاق نار يوم الأربعاء الماضي قرب البيت الأبيض، قد توفيت متأثرة بجراحها، بينما لا يزال الجندي الآخر "يصارع للبقاء على قيد الحياة".

وأشاد ترامب ببيكستروم، واصفًا إياها بأنها "شابة مميزة ومحترمة للغاية"، مضيفًا أنه تلقى نبأ وفاتها قبل وقت قصير من بدء مكالمة فيديو مع القوات الأمريكية بمناسبة عيد الشكر، مضيفا أن الجندي الآخر "في حالة خطيرة للغاية"، وأنه "يقاتل من أجل حياته".

إصابة عنصرين من الحرس الوطني في إطلاق نار قرب البيت الأبيض

والأربعاء، أفادت وسائل إعلام غربية بإصابة عنصرين من الحرس الوطني في إطلاق نار قرب البيت الأبيض.

وأعلنت دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية إيقاف معالجة جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية إطلاق النار على عناصر من الحرس الوطني في واشنطن.

وأكدت دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية أنها تجري الآن مراجعة إضافية لبروتوكولات الأمن والتدقيق لطلبات هجرة مواطنين أفغان.

وأطلق مسلح النار على أفراد من الحرس الوطني الأمريكي في واشنطن، يوم الأربعاء الماضي، بمنطقة قريبة من البيت الأبيض، مما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحرس بجروح بليغة.

وقالت السلطات الأمريكية إن الهجوم كان يمثل كمينًا، وإن المهاجم أصيب بجروح أيضًا.

وأكد الإعلام الأمريكي أن الشخص الذي أطلق النار هو مواطن أفغاني يبلغ 29 عامًا من العمر، ودخل الولايات المتحدة في عام 2021.

