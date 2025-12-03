تحقيقات موسعة في انقلاب ميكروباص أعلى طريق أكتوبر

18 حجم الخط

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في إصابة 7 اشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وأمرت بانتداب خبير من مرور الجيزة للوقوف على ملابسات الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيطه.

وتبين من خلال الفحص، اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 7 أشخاص، بإصابات ما بين كسور وسحجات وجروح.

إصابة 7 أشخاص في حادث طريق

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث لمعاينته، والاستماع لأقوال شهود العيان، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.