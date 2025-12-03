الأربعاء 03 ديسمبر 2025
تحقيقات موسعة في انقلاب ميكروباص أعلى طريق أكتوبر

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في إصابة 7 اشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وأمرت بانتداب خبير من مرور الجيزة للوقوف على ملابسات الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيطه. 

وتبين من خلال الفحص، اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 7 أشخاص، بإصابات ما بين كسور وسحجات وجروح. 

إصابة 7 أشخاص في حادث طريق

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث. 

وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث لمعاينته، والاستماع لأقوال شهود العيان، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

