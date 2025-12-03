إجراء تحليل مخدرات لسائقين تسببا في إصابة 5 أشخاص بمصر الجديدة

18 حجم الخط

أمرت نيابة مصر الجديدة بحجز سائقين بتهمة التصادم ببعضهما البعض مما تسبب في إصابة 5 أشخاص في أعلى طريق السويس في الاتجاه المؤدي إلى مصر الجديدة وإحالتهما إلى الطب الشرعي وأخذ عينة من دمائهما لإجراء تحليل مخدرات لهما، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري نتج عنه عدة إصابات.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقّي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وأكدت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد أحد السائقين، ما أدى إلى تصادم متسلسل بين عدة سيارات.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نزيف داخلي وتهتك بالطحال، تقرير الطب الشرعي لجثة ضحية حادث التجمع

وفي واقعة أخرى كشف تقرير الطب الشرعي لجثة موظفة لقيت مصرعها في حادث تصادم بمنطقة التجمع الخامس، أن الوفاة ناجمة عن إصابتها بكسور متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، بالإضافة إلى كسور في الأضلاع وتهتك في الطحال.

وأوضح التقرير أن هذه الإصابات تسببت في نزيف داخلي حاد أدى إلى وفاتها فورًا.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى طريق جمال عبد الناصر بالتجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبصحبتها سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة موظفة إثر حادث تصادم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

نصائح لقائدي السيارات حرصًا على سلامتهم والحد من الحوادث



وأعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، الإرشادات اللازمة للحد من الحوادث على الطرق، وحرصًا على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

ونصحت وزارة الداخلية، قائدي السيارات بإستعمال الأضواء غير المبهرة، واستخدام أنوار الإنتظار لتكون مرئيًا للغير، ومضاعفة مسافة الأمان، وفي حالة الأعطال الانتظار في أقصى اليمين ووضع المثلث التحذيري.

