الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

انطلاق العرض العالمي لفيلم "AVATAR: FIRE AND ASH" (صور)

أقيم منذ قليل، العرض العالمي الأول لفيلم المخرج جيمس كاميرون، "AVATAR: FIRE AND ASH"، في مدينة هوليوود.

وحضر العرض طاقم عمل الفيلم، وعلي رأسهم، سام ورثينجتون، وزوي سالدانا، وستيفن لانج، ومايلي سايرس، كما حضر عدد كبير من نجوم هوليوود مثل جاك شامبيون، وترينيتي جولي بليس، وبيلي إيليش  وغيرهم.

جيمس كاميرون: سأتوقف عن إنتاج المزيد من أفلام "AVATAR"

كشف المخرج الشهير جيمس كاميرون، أنه سيتوقف عن إنتاج المزيد من أجزاء فيلم "AVATAR، في حال فشل فيلم AVATAR: FIRE AND ASH’، في تحقيق إيرادات في شباك التذاكر.

وقال كاميرون في تصريحات صحفية،:"لا أشك إطلاقًا في أن هذا الفيلم سيحقق إيرادات.. السؤال هو: هل يحقق إيرادات كافية لتبرير إعادة إنتاجه؟..لقد عشتُ في عالم أفاتار لمدة [30] عامًا... إذا انتهى الأمر هنا، فهذا رائع".

فيلم AVATAR: FIRE AND ASH

منحت empiremagazine، الجمهور نظرة جديدة رسمية، من فيلم AVATAR: FIRE AND ASH’، المرتقب طرحه في صالات السينما، وألقت الصور الجديدة، نظرة على استمرار الحرب في الجزء الجديد، بين البشر وكائنات الـ AVATAR.

فيما كشف المخرج جيمس كاميرون، سبب تسمية الفيلم القادم من سلسلة Avatar، باسم Avatar: Fire and Ash.

وقال كاميرون في تصريحات صحفية: "يمكن أن تمثل النار الكراهية، والعنف، وسوء استخدام السلطة، ويمثل الرماد آثار، كل ذلك وهو الحزن والاضطرار إلى العيش مع ما فعلته.. من هنا جاء اختيار الاسم".

كما ذكر كاميرون، أن فيلم Avatar: Fire and Ash، سيعرض  في صالات السينما بتاريخ 19 ديسمبر 2025.

جيمس كاميرون: لدي أفكار لجزء سادس وسابع من Avatar

وكشف المخرج الشهير، جيمس كاميرون في تصريح جديد، أنه يملك أفكارا لجزء سادس، وسابع، من أفلام الخيال العلمي، Avatar.

وأكد كاميرون، أن سلسلة Avatar، ستستمر حتى الجزء الخامس، مشيرا إلى أن السبب الوحيد الذي سيؤدي لإلغاء الجزء الرابع والخامس من سلسلة الأفلام الشهيرة، هو فشل الجزء الثالث في تحقيق الإيرادات على مستوى شباك التذاكر.

