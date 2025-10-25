السبت 25 أكتوبر 2025
مايلي سايرس تصدر أغنية أصلية لفيلم "Avatar: Fire and Ash"

مايلي سايرس، فيتو

كشفت تقارير صحفية، أن المغنية الأمريكية الشهيرة مايلي سايرس، سوف تصدر أغنية أصلية لفيلم "Avatar: Fire and Ash".

وذكرت التقارير أن مايلي سجّلت الأغنية الأصلية لفيلم AVATAR، مع كلا من مارك رونسون وأندرو وايت.

وأشارت التقارير، أن مايلي سايري، تأثرتُ شخصيًا بأحداث فيلم AVATAR، خاصة أن المشروع يحمل معنىً عميقًا بالنسبة لها".

فيلم AVATAR: FIRE AND ASH

منحت empiremagazine، الجمهور نظرة جديدة رسمية، من فيلم AVATAR: FIRE AND ASH’، المرتقب طرحه في صالات السينما، وألقت الصور الجديدة، نظرة على استمرار الحرب في الجزء الجديد، بين البشر وكائنات الـ AVATAR.

فيما كشف المخرج جيمس كاميرون، سبب تسمية الفيلم القادم من سلسلة Avatar، باسم Avatar: Fire and Ash.

وقال كاميرون في تصريحات صحفية: "يمكن أن تمثل النار الكراهية، والعنف، وسوء استخدام السلطة، ويمثل الرماد آثار، كل ذلك وهو الحزن والاضطرار إلى العيش مع ما فعلته.. من هنا جاء اختيار الاسم".

كما ذكر كاميرون، أن فيلم Avatar: Fire and Ash، سيعرض  في صالات السينما بتاريخ 19 ديسمبر 2025.

جيمس كاميرون: لدي أفكار لجزء سادس وسابع من Avatar

وكشف المخرج الشهير، جيمس كاميرون في تصريح جديد، أنه يملك أفكار لجزء سادس، وسابع، من أفلام الخيال العلمي، Avatar.

وأكد كاميرون، أن سلسلة Avatar، ستستمر حتى الجزء الخامس، مشيرا إلي أن السبب الوحيد الذي سيؤدي لإلغاء الجزء الرابع والخامس من سلسلة الأفلام الشهيرة، هو فشل الجزء الثالث في تحقيق الإيرادات على مستوى شباك التذاكر.

