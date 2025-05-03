السبت 03 مايو 2025
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ثقافة وفنون

أول صورة لـ زوي سالدانا من فيلم AVATAR: FIRE AND ASH

AVATAR، فيتو
AVATAR، فيتو

AVATAR، منحت empiremagazine، الجمهور النظرة الأولى على الممثلة الشهيرة زوي سالدانا، بدور نيتيري من فيلم AVATAR: FIRE AND ASH’.

وظهرت زوي في الصورة الجديدة للجزء الثالث من فيلم AVATAR، وهي بكامل المكياج التنكري لهيئة AVATAR، وظهر عليها علامات الغضب والتحدي، وهو ما يعني استمرار الحرب في الجزء الجديد، بين البشر وكائنات الـ AVATAR.

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فيما كشف المخرج جيمس كاميرون، سبب تسمية الفيلم القادم من سلسلة Avatar، باسم Avatar: Fire and Ash.

وقال كاميرون في تصريحات صحفية: "يمكن أن تمثل النار الكراهية، والعنف، وسوء استخدام السلطة، ويمثل الرماد آثار، كل ذلك وهو الحزن والاضطرار إلى العيش مع ما فعلته.. من هنا جاء اختيار الاسم".

كما ذكر كاميرون، أن فيلم Avatar: Fire and Ash، سيعرض  في صالات السينما بتاريخ 19 ديسمبر 2025.

جيمس كاميرون: لدي أفكار لجزء سادس وسابع من Avatar

وكشف المخرج الشهير، جيمس كاميرون في تصريح جديد، أنه يملك أفكار لجزء سادس، وسابع، من أفلام الخيال العلمي، Avatar.

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وأكد كاميرون، أن سلسلة Avatar، ستستمر حتى الجزء الخامس، مشيرا إلي أن السبب الوحيد الذي سيؤدي لإلغاء الجزء الرابع والخامس من سلسلة الأفلام الشهيرة، هو فشل الجزء الثالث في تحقيق الإيرادات على مستوى شباك التذاكر.

 

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Avatar Avatar The Way Of Water ايرادات Avatar The Way of Water

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