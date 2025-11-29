سجل وصنع، نيمار "المصاب" يقود سانتوس للفوز على سبورت بالدوري البرازيلي (فيديو)

18 حجم الخط

قاد نيمار رغم معاناته من إصابة في الركبة، فجر اليوم السبت فريقه سانتوس للفوز سبورت ريسيفي، بالدوري البرازيلي.

رحلة سانتوس للبقاء

وفوز اليوم يمثل "خطوة مفصلية" في رحلة سانتوس للبقاء الذي يعاني من شبح الهبوط، مؤكدًا أن الفريق دخل الفترة الحاسمة من البطولة بعقلية جديدة وإصرار أكبر على القتال حتى النهاية.

ELE VOLTOU! Neymar abre o placar na Vila Belmiro: Santos 1x0 Sport pic.twitter.com/p8oxMo2dbB — Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) November 29, 2025



ومنذ الدقائق الأولى، كان نيمار نشيطا للغاية؛ إذ افتتح التسجيل بتسديدة دقيقة في الدقيقة 25، ثم نفّذ ركلة ركنية في الدقيقة 67 حولها جواو شميت برأسه إلى داخل الشباك. وقبل ذلك، كان لوكاس كال سجّل هدفا بالخطأ في مرماه ليجعل النتيجة 2-0 في الشوط الأول.

قووووووووووول ثالث لسانتوس اسست الأسطورة نيمار 🤯🤯🤯🤯🤯❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bvdsJbWeHB — Team Neymar (@TeamNey10) November 29, 2025

نيمار قاد هجوم سانتوس وصنع عدة فرص سانحة للتسجيل قبل أن يُستبدل في الدقيقة 89 وسط تصفيق حار من الجماهير.

جميع من في الملعب ردد اسم الاسطورة نيمار وقت خروجه للتبديل 😍😍😍🖤🤍pic.twitter.com/oABdejlAdm — Team Neymar (@TeamNey10) November 29, 2025



وقال نيمار في مقابلة داخل الملعب بعد نهاية المباراة: "نحن نواجه صعوبة كبيرة في معركة الهبوط، لكن الآن أصبحنا نعتمد على أنفسنا. نعرف أن فارق الأهداف مهم، ولذلك كنت أحاول تسجيل مزيد من الأهداف. أهنّئ الفريق كله".

وعلى الرغم من آلامه في الركبة اليسرى، أكد نيمار أنه سيكون حاضرا في المباراة المقبلة أمام جوفينتودي، يوم الأربعاء، وقال: "الآن علينا الاستمرار، وسأكون موجودا في مباراة جوفينتودي".

Na saída pro intervalo, Neymar falou sobre a lesão e as notícias de que ele não jogaria mais na temporada.#Futebol #Brasileirão #Santos #Sport pic.twitter.com/LGbvdvs0sx — ge (@geglobo) November 29, 2025

لم يعد سانتوس ضمن منطقة الهبوط، على الأقل في الوقت الحالي، فبعد وصوله إلى 41 نقطة في الدوري البرازيلي، غادر الفريق المراكز الأربعة الأخيرة وارتقى إلى المركز الخامس عشر، متقدما بنقطتين على فريق فيتوريا الذي لا يزال يملك مباراة في هذه الجولة.



واعترف النجم الدولي البرازيلي بأنه ليس في أفضل حالاته البدنية، ووجّه انتقادات لمن زعموا أنه لن يعود للعب هذا الموسم.



قال نيمار بصراحة: "لأكون صريحًا، الأمور ليست على ما يرام تماما، لكن الناس تحتاج أن تعرف ما يعرفه الأطباء وما أعرفه أنا، هؤلاء هم الأشخاص الذين يجب أن يعلموا ما حدث. لن أضرّ مسيرتي، فأنا أبحث عمّا هو أفضل لي، وهذا كل ما سأقوله. لقد اخترعوا الكثير من الأمور، وهذا يجعلني حزينا… وغاضبًا جدًّا".



ونفى نيمار أنه فرض رغبته في اللعب رغم تحذير الأطباء من ذلك، مؤكِّدا أن القرار لم يكن انفراديًا: "هذه القرارات تُتخذ داخليا. لم أتجاوز الأطباء، لقد كان قرارا جماعيا. الشخص الذي كان يجب أن يتخذ القرار باللعب هو أنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.