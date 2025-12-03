منتخب مصر المشارك في كأس العرب يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الإمارات

18 حجم الخط

أدى منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بقطر، بقيادة حلمي طولان، مرانه اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب الإمارات يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين

وشهد المران، تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث خاضت المجموعة، التي شاركت في مباراة الكويت أمس تدريبات استشفائية خفيفة، بينما أدت المجموعة الثانية تقسيمة قوية، في إطار تجهيز جميع العناصر بالشكل الأمثل لمباراة الإمارات المقبلة.

طولان يشرح أخطاء مباراة الكويت

وحرص الجهاز الفني على إلقاء محاضرة تفصيلية، تناول فيها أبرز الإيجابيات والسلبيات، التي ظهرت في مباراة الكويت، والتي جاءت في مستهل مشوار "الفراعنة" بالبطولة وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وأكد طولان جاهزية المنتخب لمواجهة الإمارات، مشيرًا إلى أن اللاعبين عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية وتعويض الفرص الضائعة، التي سنحت لهم في المباراة الافتتاحية أمام الكويت.

تقديم موعد مران منتخب مصر

وكان الجهاز الفني حريصًا على تقديم موعد إقامة مران اليوم، لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لمتابعة مباراة الأردن والإمارات، منافسي مصر في المجموعة، بهدف دراسة المنافسين والوقوف على نقاط القوة والضعف قبل مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة.

موعد مباراة مصر والإمارات

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام يوم السبت المقبل 6 ديسمبر على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل شبكة بي إن سبورت مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

منتخب مصر يتعادل مع الكويت

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الكويت بهدف لمثله في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.