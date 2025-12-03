الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جدية وتركيز خلال تدريبات حراس منتخب مصر في كأس العرب (فيديو)

الحضري مع حراس منتخب
الحضري مع حراس منتخب مصر، فيتو
18 حجم الخط

شهدت الحصة التدريبية لحراس مرمى منتخب مصر المشارك في كأس العرب، حماسا وجدية كبيرة من  الحراس الثلاث المتواجدين ضمن بعثة الفريق في العرس العربي.

وقاد مران حراس المرمى الحارس الأسطوري عصام الحضري، ووضح المنافسة الشرسة بين الحراس الثلاث محمد بسام وعلي لطفي ومحمد عواد من أجل نيل ثقة الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان لدخول التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة الفريق القادمة أمام الإمارات.

منتخب مصر يتدرب على مجموعتين

أدى منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بقطر، بقيادة حلمي طولان، مرانه اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب الإمارات يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين

وشهد المران، تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث خاضت المجموعة، التي شاركت في مباراة الكويت أمس تدريبات استشفائية خفيفة، بينما أدت المجموعة الثانية تقسيمة قوية، في إطار تجهيز جميع العناصر بالشكل الأمثل لمباراة الإمارات المقبلة.

طولان يشرح أخطاء مباراة الكويت 

وحرص الجهاز الفني على إلقاء محاضرة تفصيلية، تناول فيها أبرز الإيجابيات والسلبيات، التي ظهرت في مباراة الكويت، والتي جاءت في مستهل مشوار "الفراعنة" بالبطولة وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وأكد طولان جاهزية المنتخب لمواجهة الإمارات، مشيرًا إلى أن اللاعبين عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية وتعويض الفرص الضائعة، التي سنحت لهم في المباراة الافتتاحية أمام الكويت.

تدريب حراس منتخب مصر، فيتو
تدريب حراس منتخب مصر، فيتو

تقديم موعد مران منتخب مصر

وكان الجهاز الفني حريصًا على تقديم موعد إقامة مران اليوم، لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لمتابعة مباراة الأردن والإمارات، منافسي مصر في المجموعة، بهدف دراسة المنافسين والوقوف على نقاط القوة والضعف قبل مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة.

موعد مباراة مصر والإمارات 

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام يوم السبت المقبل 6 ديسمبر على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل شبكة بي إن سبورت مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر. 

منتخب مصر يتعادل مع الكويت

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الكويت بهدف لمثله في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر عصام الحضري محمد بسام علي لطفي محمد عواد منتخب الإمارات حلمي طولان

مواد متعلقة

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الإمارات

أحمد حسن يكشف حقيقة استبعاد محمد شريف من معسكر منتخب مصر بكأس العرب

من أجل الإمارات والأردن، تقديم موعد مران منتخب مصر المشارك بكأس العرب

عودة كريم فؤاد، ييس توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تعادل برايتون وأستون فيلا 2/2 في الشوط الأول

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول

أستون فيلا يقلب الطاولة على برايتون ويخطف فوزًا مثيرًا 4-3 بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد يتقدم بهدفين أمام تشيلسي في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وسندرلاند في الشوط الأول

بعد غرق يوسف محمد، 6 نصائح تحمى السباحين من الإغماء أثناء التمرين

مصدر يكشف موعد عودة المياه بعد كسر مفاجئ في خط رئيسي أمام مستشفى أم المصريين

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بلباو بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني يسجل 67.31 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الأخ في المنام وعلاقتها بقدوم الرزق

حكم الطهارة بالماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه

بعد وفاة يوسف سباح نادي الزهور، الإفتاء توضح مدى اعتبار الغريق من الشهداء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads