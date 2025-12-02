أفشة: غياب التوفيق حرمنا من الفوز على الكويت ومواجهة الإمارات ستكون صعبة (فيديو)

18 حجم الخط

تعادل منتخب مصر أمام الكويت بهدف لمثله في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

أفشة يتحدث عن التعادل مع الكويت

وعقب المباراة، أعرب محمد مجدي أفشة عن فخره بالدفاع عن ألوان المنتخب المصري، مؤكدًا أن ذلك يمنحه دفعة معنوية وثقة كبيرة، مشيرًا إلى دعم الجماهير المصرية المتواجد دائمًا خلف الفريق في كل مكان.

وقال أفشة: "اللعب باسم منتخب مصر يمنحك ثقة، والجمهور المصري موجود خلفنا في كل مكان. مازال الحديث مبكرًا عن فرص التأهل، تعادلنا مع الكويت وحصلنا على نقطة ولكن مازال الطريق طويل أمامنا".

كما أكد أنه معتاد على الضغوط داخل الملعب، مضيفًا: "كان لدي ثقة أن أسجل الهدف، ولكن كنا نتمنى تحقيق الفوز وليس التعادل فقط".

وعن المواجهة المقبلة، شدد نجم المنتخب على أهمية التحضير الجيد، قائلًا: "مباراة الإمارات ستكون قوية، وسنستعد لها من الغد من أجل تحقيق الفوز، وقد أغلقنا صفحة مباراة الكويت".

