المشدد 6 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة المطرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين حازوا أدوات للتنقيب غير المشروع عن القطع الأثرية، عبارة عن مقطف ودلو بلاسيتك وسلم حبلي - خرطوم لسحب المياه بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المبينة بالوصف السابق وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام 3 اشخاص من بينهم مالك عقار بالتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة المطرية، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على أدوات التنقيب.

وتحفظت الأجهزة الأمنية علي المضبوطات، وحررت محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين، وتمت إحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمها المتقدم.

ونصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بـ حماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

