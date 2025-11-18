المشدد 5 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في الشرابية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار بمنطقة الشرابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين حازوا أدوات عبارة عن مقطف ودلو بلاسيتك سلم حبلي - خرطوم لسحب المياه بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية او المهنية علي النحو المبين بالتحقيقات.



وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أتلفوا عمدا مالًا ثابتا لمالك العقار ما ترتب عليه ضررا ماليا يجاوز 30 ألف جنيه وتعريض حياة قاطنيه وأمنهم للخطر.



وذكر أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة الحفر للتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المبينة بالوصف السابق وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على أدوات التنقيب.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المضبوطات، وحررت محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

