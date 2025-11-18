الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في الشرابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار بمنطقة الشرابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين حازوا أدوات عبارة عن مقطف ودلو بلاسيتك سلم حبلي - خرطوم لسحب المياه بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية او المهنية علي النحو المبين بالتحقيقات.


وأشارت التحقيقات إلى أن  المتهمين أتلفوا عمدا مالًا ثابتا لمالك العقار ما ترتب عليه ضررا ماليا يجاوز 30 ألف جنيه وتعريض حياة قاطنيه وأمنهم للخطر.


وذكر أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة الحفر للتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المبينة بالوصف السابق وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على أدوات التنقيب.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المضبوطات، وحررت محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة منطقة الشرابية التنقيب عن الاثار النيابة العامة

مواد متعلقة

تجديد حبس عصابة التنقيب عن الآثار في المطرية

إحباط محاولة 5 أشخاص التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية

الأكثر قراءة

شملت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

موعد مباراة المغرب ومالي في دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام تركيا في تصفيات كأس العالم 2026

نصر علام يدخل على الخط في خلاف وزير الري والمسئول السابق بشأن أزمة الصرف الزراعى

طريقة عمل مكرونة دايت، وصفة مشبعة ولذيذة

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 40 جنيها والبلطي 3 وارتفاع المكرونة والبربون

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أكبرها في البسلة وانخفاض الكوسة والبطاطس

خدمات

المزيد

طرق وخطوات حجز تذاكر القطارات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يحذر من المغالاة في متطلبات الزواج ويوضح الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة

دعاء الصباح لدفع الكسل والعجز وإزالة الاكتئاب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية