السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

توطيد مكانة مصر بالعالمين العربي والإسلامي، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع أسامة الأزهري

وزيرا الخارجية والأوقاف،
وزيرا الخارجية والأوقاف، فيتو

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وذلك اليوم.

وثمن الوزير عبد العاطي التنسيق المستمر بين وزارتى الخارجية والأوقاف والحرص المشترك على تعزيز التعاون بين الوزارتين بما يخدم المصلحة الوطنية. 

وأعرب وزير الخارجية عن التقدير لجهود وزارة الأوقاف في مختلف الدول في توطيد مكانة مصر بالعالمين العربي والإسلامي، مبرزا أهمية الدور الذي يقوم به الأئمة والموفدين ومساهمتهم البناءة في نشر التعاليم الصحيحة للدين الإسلامي، ونشر قيم التسامح والتعايش ومكافحة الفكر المتطرف.

ورحب وزير الخارجية فى هذا السياق بالتنسيق القائم بين الوزارتين فيما يتعلق بالدورات التدريبية للأئمة والوعاظ الوافدين من جميع دول العالم، وكذا لإيفاد مبعوثي وزارة الأوقاف لإحياء ليالى شهر رمضان للدول المختلفة، وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارتين بما يحقق المصلحة الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة الأزهري بدر عبد العاطي العربي والإسلامي

مواد متعلقة

وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في السعودية وباكستان وتركيا وإيران تطورات الأوضاع في المنطقة

وزير الخارجية يتوجه إلى قطر

الأكثر قراءة

تدفقات كبيرة لمياه النيل الأزرق، السودان يفتح السدود وخبراء يكشفون تأثيرها على مصر

ميدو في رسالة مؤثرة للجماهير: "ماتخلوش الكورة تخسرنا إنسانيتنا، واحترموا خصوصية الخطيب"

وضع قميصي قائد وحارس بيراميدز في متحف الفيفا

إيران توجه طلبا عاجلا إلى القمة العربية الإسلامية بالدوحة

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

بالأسماء، ضبط 8 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

خصومات غامضة لكارت الكهرباء مسبق الدفع تثير الغضب، والنشطاء: المشكلة مستمرة ومفيش حل

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحلبة في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

ولد الهدى (الحلقة الثانية والعشرون)، محبة الرسول من أصول الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads