توطيد مكانة مصر بالعالمين العربي والإسلامي، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع أسامة الأزهري

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وذلك اليوم.

وثمن الوزير عبد العاطي التنسيق المستمر بين وزارتى الخارجية والأوقاف والحرص المشترك على تعزيز التعاون بين الوزارتين بما يخدم المصلحة الوطنية.

وأعرب وزير الخارجية عن التقدير لجهود وزارة الأوقاف في مختلف الدول في توطيد مكانة مصر بالعالمين العربي والإسلامي، مبرزا أهمية الدور الذي يقوم به الأئمة والموفدين ومساهمتهم البناءة في نشر التعاليم الصحيحة للدين الإسلامي، ونشر قيم التسامح والتعايش ومكافحة الفكر المتطرف.

ورحب وزير الخارجية فى هذا السياق بالتنسيق القائم بين الوزارتين فيما يتعلق بالدورات التدريبية للأئمة والوعاظ الوافدين من جميع دول العالم، وكذا لإيفاد مبعوثي وزارة الأوقاف لإحياء ليالى شهر رمضان للدول المختلفة، وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارتين بما يحقق المصلحة الوطنية.

