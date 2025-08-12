تأجيل محاكمة المتهمة في واقعة دهس طفل بـ"جيت سكي" لـ 26 أغسطس

أجلت محكمة جنح العلمين، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة مريم. ا، المتهمة بقيادة دراجة مائية جيت سكي، بسرعة متهورة والمتسببة في قتل الصغير آدم لجلسة 26 أغسطس المقبل، مع استمرار حبس المتهمة، للإعلان بالادعاء المدني قبل المتهمين مليون جينه تعويضا مدنيا مؤقتا، ولورود تراخيص القرية وشركة الألعاب المائية.

وشهدت جلسة اليوم طلب إبراهيم دراز، دفاع المجني عليه آدم، إعادة الدعوى إلى النيابة العامة لإدخال ريم أ. س. م، شقيقة المتهمة، كفاعلة أصلية في الجريمة، وقدم صورة من عقد استئجار الـ"جي تسكي" المستخدم في قتل آدم وإحداث إصابات المجني عليهم، موقع من شقيقة المتهمة، وإقرار بتحملها المسؤولية الجنائية والمدنية عمّا يحدث من إصابات أو أضرار للغير، وتمسّك بإدخالها كمتهمة أصلية في الدعوى.

وتعود تفاصيل الواقعة المقيدة بمحضر حمل رقم 2336 لسنة 2025 جنح قسم شرطة العلمين، إلى قيادة المتهمة مريم. أ لدراجة مائية جيت سكي، بسرعة متهورة على شاطئ قرية مرسيليا بيتش 4 بالساحل الشمالي يوم 18 يوليو الجاري، ما أدى إلى مصرع الطفل آدم وإصابة 3 أطفال آخرين بإصابات متفرقة، بحسب التحقيقات.

وكانت قررت جهات التحقيق عرض المتهمة بقتل الصغير آدم إبراهيم على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك في إطار التظلم المقدم من المحامي إبراهيم دراز، دفاع أسرة المجني عليه، بشأن طلبه بعرض المتهمة على مستشفى العلمين.

