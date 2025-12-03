مجلس الدوما يحذر الدول الأوروبية من سرقة الأصول الروسية

18 حجم الخط

قال مجلس الدوما الروسي، مساء اليوم الأربعاء، إن “سرقة الأصول الروسية” لا يمكن تبريرها بأي إطار قانوني، مؤكدًا أن أي إجراءات من هذا النوع من قبل دول أوروبية ستقابل برد صارم من روسيا.

مصادرة الأصول الروسية في الخارج وبيان شديد اللهجة من الدوما

أصدر الدوما بيانًا شديد اللهجة، مشيرًا إلى أن أي محاولة لـ مصادرة الأصول الروسية في الخارج تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

رد روسي قاسي حال مصادرة الأصول الروسية بالخارج

مجلس الدوما حذر من أن رد روسيا سيكون قاسيًا ولن يقتصر على التدابير الدبلوماسية فقط، في حال تنفيذ أي عمليات صادرة من أوروبا.

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية توترًا متزايدًا على خلفية العقوبات والقيود المالية المفروضة على موسكو منذ بدء الصراع في أوكرانيا.

بعض الدول الأوروبية حاولت مصادرة أصول روسية مرتبطة بالحكومة أو القطاع الخاص، ما أثار ردود فعل رسمية من موسكو.

وزيرة خارجية رومانيا: سلوك روسيا يؤكد أنها لا تريد التفاوض

من جانبها أكدت أوانا سيلفيا تسويو وزيرة خارجية رومانيا، أنه تم عقد اجتماع بين وزراء خارجية النيتو وكانت الولايات المتحدة ممثلة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقالت وزيرة خارجية رومانيا:"رأينا اعتداءات روسية في الفترة الأخيرة وهذا لا يؤشر إلى دولة تريد التفاوض".

وأوضحت وزيرة خارجية رومانيا: “كانت الولايات المتحدة ممثلة بسفيرها خلال اجتماع اليوم في بروكسل.. أولويتنا هي تحقيق تقدم في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.. الدول الأوروبية متأثرة بشكل مباشر بالمفاوضات الجارية بشأن السلام في أوكرانيا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.