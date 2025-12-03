الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مجلس الدوما يحذر الدول الأوروبية من سرقة الأصول الروسية

مجلس الدوما الروسي
مجلس الدوما الروسي يحذر من سرقة الأصول، فيتو
18 حجم الخط

قال مجلس الدوما الروسي، مساء اليوم الأربعاء، إن “سرقة الأصول الروسية” لا يمكن تبريرها بأي إطار قانوني، مؤكدًا أن أي إجراءات من هذا النوع من قبل دول أوروبية ستقابل برد صارم من روسيا.

مصادرة الأصول الروسية في الخارج وبيان شديد اللهجة من الدوما 

أصدر الدوما بيانًا شديد اللهجة، مشيرًا إلى أن أي محاولة لـ مصادرة الأصول الروسية في الخارج تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

 

رد روسي قاسي حال مصادرة الأصول الروسية بالخارج

مجلس الدوما حذر من أن رد روسيا سيكون قاسيًا ولن يقتصر على التدابير الدبلوماسية فقط، في حال تنفيذ أي عمليات صادرة من أوروبا.

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية توترًا متزايدًا على خلفية العقوبات والقيود المالية المفروضة على موسكو منذ بدء الصراع في أوكرانيا.

بعض الدول الأوروبية حاولت مصادرة أصول روسية مرتبطة بالحكومة أو القطاع الخاص، ما أثار ردود فعل رسمية من موسكو.

وزيرة خارجية رومانيا: سلوك روسيا يؤكد أنها لا تريد التفاوض

من جانبها أكدت أوانا سيلفيا تسويو وزيرة خارجية رومانيا، أنه تم عقد اجتماع بين وزراء خارجية النيتو وكانت الولايات المتحدة ممثلة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقالت وزيرة خارجية رومانيا:"رأينا اعتداءات روسية في الفترة الأخيرة وهذا لا يؤشر إلى دولة تريد التفاوض".

وأوضحت وزيرة خارجية رومانيا: “كانت الولايات المتحدة ممثلة بسفيرها خلال اجتماع اليوم في بروكسل.. أولويتنا هي تحقيق تقدم في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.. الدول الأوروبية متأثرة بشكل مباشر بالمفاوضات الجارية بشأن السلام في أوكرانيا".

المجر: أوكرانيا تطالب الناتو بـ160 مليار يورو لتمويل جيشها ولن نقدم لها فلسا واحدا

روبيو: واشنطن حققت بعض التقدم في المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدوما روسيا الأصول الروسية مصادرة الأصول الروسية الدول الأوروبية أوكرانيا

مواد متعلقة

حلف الناتو: نعتزم تعزيز الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا

وزيرة خارجية رومانيا: سلوك روسيا يؤكد أنها لا تريد التفاوض

روسيا تتهم الغرب باستغلال مكافحة الإرهاب لتحقيق مصالحه الجيوسياسية

روبيو: واشنطن حققت بعض التقدم في المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بلباو بثنائية في الشوط الأول

مصدر يكشف موعد عودة المياه بعد كسر مفاجئ في خط رئيسي أمام مستشفى أم المصريين

أموال صندوق تكافل وكرامة لأصحاب المناصب الرفيعة، 4 أسئلة تنتظر إجابات وافية من وزيرة التضامن

تبرعت بثروتها لصندوق تحيا مصر، رحيل الحاجة سبيلة عجيزة أيقونة العطاء بالدقهلية

تسبب في بكائه، شاهد تعليق عضو لجنة تحكيم "ذا فويس" لمتسابق يمني

الدوري المصري، بيراميدز يصعق كهرباء الإسماعيلية بثنائية ويزحف نحو الصدارة

الخاتم فيه جن، سائق تاكسى يستولى على مصوغات سيدة بحيلة الدجل فى بنى سويف

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد وفاة يوسف سباح نادي الزهور، الإفتاء توضح مدى اعتبار الغريق من الشهداء

ما حكم الرجوع في اليمين وكفارته؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يشترط الانتظار بين العمرة والأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads