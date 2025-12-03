الأربعاء 03 ديسمبر 2025
خارج الحدود

روسيا تتهم الغرب باستغلال مكافحة الإرهاب لتحقيق مصالحه الجيوسياسية

سكرتير أمين مجلس
سكرتير أمين مجلس الأمن الروسي يوري كوكوف، فيتو
أكد سكرتير أمين مجلس الأمن الروسي يوري كوكوف، اليوم الأربعاء، أن الدول الغربية تسعى لتحقيق أهدافها الجيوسياسية بذريعة مكافحة التهديد الإرهابي.

وقال كوكوف في كلمته أمام مؤتمر "بريكس+ 2025 لمكافحة الإرهاب": "نشهد أيضا توجها متزايدا لدى العديد من الدول الغربية لاستغلال مكافحة الإرهاب لتحقيق أهدافها الجيوسياسية والأنانية"، وفق وكالة "تاس".

وأضاف: "تحت غطاء ما يسمى بمهام مكافحة الإرهاب، يغزو الغرب دولا غير موالية للإطاحة بحكومات منتخبة ديمقراطيا وتثبيت أنظمته الخاضعة لإرادته".

الغرب يتعمد نهب احتياطيات الدول من المعادن

واتهم سكرتير أمين مجلس الأمن الروسي الغرب بأنه "يميل الغرب إلى نهب احتياطيات المعادن أو غيرها من الموارد في الدول التي غزاها، ويستبدل التعاون الحقيقي في مكافحة الإرهاب بنسخة مزيفة للتلاعب بما يخدم مصالحه الجيوسياسية"، مسلطًا الضوء على الاستخدام "الغربي الساخر للمعايير المزدوجة".

وانتقد المسؤول الروسي الكبير ممارسة فرض القيود والعقوبات على الأفراد، وحتى الدول المدرجة على القائمة السوداء، تحت ما وصفه بـ"ذرائع واهية".

الدول الغربية تشوه سمعة من يرفضون الخضوع لإرادتها

وأضاف: "تفرض الدول الغربية على المجتمع العالمي قواعد لا تمت بصلة للقانون الدولي الشامل بما يشوه سمعة كل من يسلك هذا الطريق".

وانطلقت فعاليات مؤتمر "بريكس+ 2025 لمكافحة الإرهاب" في موسكو اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الغد، تحت رعاية وزارة الخارجية الروسية، بحسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" عبر منصة "إكس".

