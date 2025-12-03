زحام كبير في الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة (فيديو وصور)

18 حجم الخط

شهدت احتفالات الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة، زحاما شديدا، وانتشارً للطرق الصوفية لخدمة المتواجدين، كما تم تعليق الأنوار والزينة احتفالا بالمولد.

وكانت قد أعلنت الطرق الصوفية الرفاعية والسعدية والخليلية، استعدادها لاستقبال المشاركين في الاحتفالات الخاصة بـمولد السيدة نفيسة رضي الله عنها.

وتشهد الليلة فعاليات روحانية واحتفالية ضخمة بمشاركة مئات المريدين من مختلف أنحاء مصر، حيث يتوافد العديد من المحبين والمريدين للاحتفال بهذه المناسبة المباركة.



الليلة الختامية بمولد السيدة نفيسة

وأكدت الطرق الصوفية الرفاعية والسعدية والخليلية أهمية هذه الاحتفالات في تعزيز الروحانية والذكر والتوحيد.

ودعت الطريقة الرفاعية، التي تحظى بشعبية كبيرة في مصر، بقيادة شيخها طارق الرفاعى كافة المريدين والزوار إلى المشاركة في الاحتفالات، التي تتميز بإحياء الذكر والتضرع لله في جو من الروحانية العالية حيث تستقبل الطريقة زوار السيدة نفيسة داخل السراداقات المتواجدة حول مسجد السيدة نفيسة.

أما الطريقة السعدية، بقيادة شيخها السيد حسن الخضرى فقد أكدت أن الليلة الختامية بمثابة ذروة الاحتفالات بمولد السيدة نفيسة، حيث تم تنظيم العديد من الفقرات الروحية والاحتفالات التي تشمل تلاوة القرآن الكريم، والمدائح النبوية، والأذكار التي تعمق الارتباط الروحي بالمناسبة العظيمة.

