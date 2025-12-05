الجمعة 05 ديسمبر 2025
89.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نسبة 89.7 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.3 % والعرب على 7 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 75.4 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 55.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.2 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.5 % وسجل العرب 5.3 %، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.351,8 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 3.908,6 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت معظم  مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع،  وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.918 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 41499 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 50748 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 18750 نقطة، فيما هبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4516 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 12646 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 16585 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4308 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.916 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 41342 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 50684 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 18679 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 4520 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12431 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 16540 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 4315 نقطة.

